L’appello di Roggi: “Non bocciamo Jovic, aspettiamolo. Con la Cremonese mi ha ricordato Gerd Muller”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex calciatore della Fiorentina, Moreno Roggi, ha parlato di Luka Jovic: “Quando ho saputo che la Fiorentina aveva preso Jovic, le informazioni che avevo avuto mi avevano fatto pensare che potesse essere un ottimo acquisto. Era stato pagato un sacco di milioni dal Real, che non butta via soldi a caso, a me sembra un ottimo giocatore che debba ancora adattarsi al nostro campionato. Quel gol con la Cremonese mi ha fatto ricordare Gerd Müller, quei gol che fanno solo i grandi attaccanti. Ha delle caratteristiche importanti, che forse deve ancora maturare. Siamo agli inizi, non lo boccerei di già. Diamogli un altro po’ di fiducia, almeno io farei così. Fiducia, dunque, sì, ma non in eterno. Ma Jovic mi sembra che la testa gli dica una cosa che il corpo non gli fa fare: evidentemente ancora non è in forma”.