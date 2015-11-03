Notizie Muller Fiorentina

Muller non esclude la pista USA: "Mi sto informando sulla vita negli Stati Uniti, ma ancora non so"
16 maggio 2025 16:47
Fiorentina, senti il direttore sportivo del Bayern Monaco: "Non penso che Muller si ritiri"
11 maggio 2025 12:53
Gosens chiama Müller: “In Toscana si sta bene, i tifosi lo accoglierebbe braccia aperte”
08 maggio 2025 14:11
Ceccarini: "La Fiorentina vuole prendere un calciatore di spessore internazionale come Muller"
27 aprile 2025 12:18
Dalla Germania rivelano: "Muller non è interessato a trasferirsi alla Fiorentina, rifiutata l'offerta viola"
23 aprile 2025 11:33
Corriere Fiorentino: "Pradè pronto a muoversi per Müller, una qualificazione in Europa semplificherebbe tutto"
20 aprile 2025 09:54
Nazione: "Attacco del futuro? Müller resta il sogno, ma spunta l'idea Dzeko"
20 aprile 2025 09:48
Ad oggi non esiste nessuna trattativa per Muller alla Fiorentina. Hanno solo chiesto informazioni
17 aprile 2025 11:55
Muller sul suo futuro: "Quella con l'Inter non sarà la mia ultima partita in Champions League"
17 aprile 2025 11:30
Repubblica: “Sondaggio Fiorentina per Müller, l’obiettivo della Fiorentina è crescere sempre più”
17 aprile 2025 09:07
Dalla Germania: "La Fiorentina pensa a Müller, non ha ancora deciso se ritirarsi o meno"
16 aprile 2025 08:52
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