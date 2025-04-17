Ad oggi non esiste nessuna trattativa per Muller alla Fiorentina. Hanno solo chiesto informazioni

Nelle ultime ore a Firenze si sta parlando molto della possibilità di vedere Thomas Muller con la maglia della Fiorentina la prossima stagione. Al campione Tedesco che compirà 36 anni il prossimo 13 S...

Nelle ultime ore a Firenze si sta parlando molto della possibilità di vedere Thomas Muller con la maglia della Fiorentina la prossima stagione. Al campione Tedesco che compirà 36 anni il prossimo 13 Settembre, infatti non verrà rinnovato il contratto con il Bayern Monaco in scadenza al termine della stagione. Così Muller dopo 25 anni in baviera tra giovanili e prima squadra sarà costretto a cercarsi una nuova sistemazione.

Dalla Germania sono iniziate a rimbalzare le voci che vedrebbero Muller fare lo stesso percorso intrapreso da Mario Gomez e Ribery, cioè quello di lasciare il Bayern Monaco dopo una carriera in cui si è vinto praticamente tutto per unirsi alla Fiorentina. Ad oggi però la realtà è ben diversa, infatti non esiste nessuna trattativa tra il campione del mondo e la Fiorentina e non ci sono stati contatti tra le parti. Semplicemente alcuni intermediari legati alla Fiorentina hanno chiesto delle informazioni sul suo futuro e sulla sua situazione, niente di più.

Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nel corso dell'estate, o se quella che è soltanto una richiesta di informazioni da parte di intermediari è destinata a rimanere tale.