Nazione: “Attacco del futuro? Müller resta il sogno, ma spunta l’idea Dzeko”

Tanti i nomi già accostati al futuro. Prendiamo Augustin Modica (classe 2003) del Rosario Central. Attaccante puro, dal potenziale importante e soprattutto italiano. Ovvero con doppio passaporto (italiano e argentino): paese di nascita Villanova d’Albenga, in Italia. Parliamo di attaccanti? Ed ecco piombare su Firenze (roba di qualche giorno fa) la bomba tedesca: Thomas Muller (sì proprio quel Muller lì, del Bayern Monaco), a 35 anni e il contratto in scadenza (31 luglio prossimo) vorrebbe seguire le scelte che furono di Mario Gomez e di Ribery. Sogno, realtà, follìa? Chissà. Lui intanto dice che prima di fine luglio prenderà la sua decisione e che è pronto a ogni avventura. Discorso simile (contratto in scadenza in estate e tanta voglia di tornare in Italia), per Dzeko. A far girare la giostra, nel caso di Dzeko e del suo addio al Fenerbahce sembra essere soprattutto il suo procuratore. Vedremo. Lo riporta La Nazione.