Arriverà il tempo dei bilanci per la Fiorentina e per Palladino, su cui influiranno i risultati di questo finale di stagione. L’obiettivo del club è crescere sempre più. In questo senso dalla Germania riportano come i viola abbiano fatto un sondaggio per Thomas Muller (35 anni) in uscita dal Bayern Monaco. Niente di concreto, per ora, ma alcune informazioni richieste al suo agente. Chissà. Lo scrive Repubblica.