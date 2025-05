Muller non esclude la pista USA: “Mi sto informando sulla vita negli Stati Uniti, ma ancora non so”

Dopo 25 anni, Thomas Muller si prepara a salutare il Bayern Monaco. Il giocatore tedesco era stato accostato anche alla Fiorentina, ma l’interesse crescente da parte di club oltreoceano potrebbe spingerlo verso una nuova avventura. Tra le squadre interessate figura anche il Los Angeles FC, società legata al Bayern da una partnership. A parlare del proprio futuro è stato lo stesso Muller ai microfoni di Sky Germania: “Mi sto informando della vita negli Stati Uniti”, ha dichiarato, specificando però di non aver ancora preso una decisione definitiva: “Ancora non lo so. Non c’è nulla di concreto in questo momento, ma ovviamente ho delle idee. Vogliamo mantenere viva l’attesa. Credo che le prossime settimane riveleranno qualcosa di più. Abbiamo ancora il Mondiale per Club davanti a noi, sarà un’esperienza entusiasmante.”