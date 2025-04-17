Muller sul suo futuro: "Quella con l'Inter non sarà la mia ultima partita in Champions League"

Si è giocato ieri il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco con gli italiani che hanno strappato il pass per le semifinali. Sancendo dunque la fine del percorso in...

Si è giocato ieri il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco con gli italiani che hanno strappato il pass per le semifinali. Sancendo dunque la fine del percorso in Champions League del Bayern Monaco, compreso quello di Thomas Muller che ieri ha raggiunto Messi al terzo posto dei calciatori con più presenze nella competizione.

Lo stesso Muller che a fine stagione lascerà la Baviera e che è stato accostato anche alla Fiorentina, ieri però al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn Germania e dopo aver parlato del match con l'Inter ha chiuso parlando del suo futuro. Infatti alla domande se quella di ieri fosse l'ultima partita in Champions di Muller lui ha risposto seccamente: "No non lo sarà"