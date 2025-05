Fiorentina, senti il direttore sportivo del Bayern Monaco: “Non penso che Muller si ritiri”

Thomas Muller, e ora? Il campione tedesco ieri ha detto addio ai propri tifosi, con l’ultima partita giocata all’Allianz Arena e la festa seguente per la vittoria della Bundesliga. Quello che in molti si chiedono è se il centrocampista vorrà ora continuare a giocare a calcio e, se sì, dove. I rumor sul suo futuro non mancano ed in Italia è stato accostato anche alla Fiorentina.

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, dopo la sfida di ieri contro il Borussia Monchengladbach ha parlato anche di questo tema: “Non credo che si ritirerà ancora. Penso che continuerà a giocare. Penso che Muller sappia benissimo cosa vuole fare. La sua partita di oggi è stata estremamente emozionante”.

Il capitano del Monaco Manuel Neuer ha elogiato la “fantastica cornice” per Müller: prima della partita, i tifosi hanno celebrato la loro leggenda con una coreografia spettacolare (“Tutto per i nostri colori da 25 anni!”). Per Müller si tratta del 13° titolo da Campione di Germania.

Joshua Kimmich si è detto “triste” e ha affermato che Müller mancherà sia come “uomo” che come “persona”. Ma Kimmich ha ancora parecchie partite davanti a sé in campo con il veterano bavarese: Müller lascerà il Bayern Monaco solo dopo la Coppa del mondo per club in estate, dopo 25 anni trascorsi nel club. Lo riporta Tuttomercatoweb