Infine, continua a tenere banco la suggestione Thomas Muller, in scadenza con il Bayern Monaco, in un’operazione che ricorda quella portata avanti anni fa con Ribery. Il ds Pradè è pronto a muoversi, ma tutto sarà più semplice se la Fiorentina riuscirà a qualificarsi per una competizione europea: un traguardo che faciliterebbe le trattative e renderebbe il progetto più appetibile per i giocatori. Lo scrive il Corriere Fiorentino.