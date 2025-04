Dalla Germania: “La Fiorentina pensa a Müller, non ha ancora deciso se ritirarsi o meno”

In casa Bayern Monaco tiene banco il futuro di Thomas Müller. La scorsa settimana si è svolta a Chicago una riunione del consiglio di amministrazione della MLS con i dirigenti di tutti i club del campionato. È stato stabilito che l’attaccante tedesco sarà l’obiettivo prioritario dei club della MLS. Il Los Angeles FC, club partner del Bayern, ha attualmente le maggiori possibilità di ingaggiare Müller.

Oltre ai club della MLS, Müller ha richieste dalla Premier League, dalla Turchia e da due club di Serie A, uno dei quali è la Fiorentina, che in passato ha avuto esperienze con Mario Gomez e Franck Ribéry. Il classe 1989 non ha ancora deciso se ritirarsi o continuare la sua carriera. Vuole prendersi un po’ di tempo, al massimo fino alla prima metà di giugno, prima del Mondiale per club. Lo scrive Bild.