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Notizie Germania Fiorentina

Germania-Francia in campo alle 15 per la Nations League: Gosens in panchina. Le formazioni ufficiali

08 giugno 2025 14:25

Gosens: "Grato alla nazionale. Non è mai una cosa scontata. Detesto essere messo sopra agli altri"

05 giugno 2025 14:15

Gosens saluta la Nations League: mezz’ora in campo, ma la Germania va ko col Portogallo

04 giugno 2025 23:31

Gosens convocato dalla Germania: sfiderà il Portogallo in semifinale di Nations League

22 maggio 2025 12:05

Gosens: "Mondiale 2026 mia ultima chance con la Germania. Piansi quando fui escluso nel 2022"

26 aprile 2025 12:40

Dalla Germania: "La Fiorentina pensa a Müller, non ha ancora deciso se ritirarsi o meno"

16 aprile 2025 08:52

Kean salva la faccia all'Italia. Doppietta contro la Germania e figuraccia evitata grazie al bomber viola

23 marzo 2025 22:47

Kean: "Ho avuto una grande occasione, ma Baumann è stato bravo, a Dortmund per ribaltarla"

20 marzo 2025 23:32

Nations League: La Germania vince 2-1 a S.Siro, Kean solito leone ma non basta

20 marzo 2025 23:07

Kean pronto a prendersi l'Italia: indosserà la 9 contro la Germania. Tribuna per Comuzzo

20 marzo 2025 14:30

La Fiorentina "spera" nel giallo a Kean, se verrà ammonito sarà squalificato e rientrerà prima a Firenze

20 marzo 2025 11:21

Italia-Germania ai Quarti di Nations League: sarà derby viola tra Kean e Gosens

22 novembre 2024 13:22

Gosens: "Italia perfetta per me, Firenze e la Fiorentina mi hanno riportato in nazionale"

14 novembre 2024 23:18

Gosens si è preso la Fiorentina, è il leader. Ora anche la Nazionale. I tifosi lo vedrebbero bene come capitano 

13 novembre 2024 08:45

Gosens si è ripreso la Germania con l'aiuto della Fiorentina, è stato convocato di nuovo da Nagelsmann

07 novembre 2024 13:14

Gosens: "Ho superato molti colpi bassi ma il duro lavoro ricompensa. Nazionale punto massimo"

15 ottobre 2024 12:43

Gosens torna a Firenze dopo gli impegni con la Germania: solo 8 minuti per lui contro l'Olanda

15 ottobre 2024 11:42

Nazione: “Stasera Gosens in campo con la Germania. Bove e Comuzzo spingono l’Italia Under 21”

14 ottobre 2024 08:30

Gosens ritrova la nazionale tedesca, mezz'ora in campo nella vittoria della Germania sulla Bosnia

12 ottobre 2024 12:41

L'ottimo avvio di stagione in maglia viola premia Gosens, convocato in nazionale

07 ottobre 2024 22:47

Il quasi viola Fullkrug segna e salva l'Italia, in caso di sconfitta sarebbe stata sfida contro la Germania

23 giugno 2024 23:00

Iniziano i problemi in Germania. Scontri violenti tra tifosi della Serbia ed inglesi: due feriti e sei arresti

16 giugno 2024 19:33

Partito l'Europeo 2024, tutto secondo pronostico, i tedeschi asfaltano la Scozia

14 giugno 2024 23:27

I numeri dietro le maglie della Germania ricordano la sigla delle SS, Adidas costretta a vietarne la vendita

02 aprile 2024 12:44

Hazard sulla protesta della Germania: "Pensino a giocare. Meglio non farla e vincere la partita"

24 novembre 2022 20:38

Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa

23 novembre 2022 16:25

La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta

23 novembre 2022 15:01

Neuer sfida la FIFA ,pronto a indossare la fascia LGBT. La Germania rischia l'espulsione dal mondiale

23 novembre 2022 12:34

Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"

14 giugno 2022 23:02

Il pullman dell'Italia arriva tardi allo stadio, in Germania niente scorta ma solo indicazioni stradali

14 giugno 2022 21:45

Maglia del Borussia sarà disegnata dai tifosi "perché sono loro che rappresentano il club nel mondo"

09 gennaio 2022 14:41

Piatek ammette: "In Italia tanta tattica, in Germania difese più aperte, qui poca profondità in attacco"

08 gennaio 2022 16:34

Che batosta per il Milan, non può registrare il marchio perchè di proprietà di azienda tedesca

10 novembre 2021 15:00

Dopo il furto la famiglia Ribery sceglie di abbandonare Firenze, resteranno a Monaco. Franck solo a Firenze

04 ottobre 2020 16:07

Ribery è già tornato a Firenze dalla Germania, oggi sarà al centro sportivo insieme ai suoi compagni

22 agosto 2020 08:55

Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda

28 giugno 2020 21:18

Spadafora: "Facciamo come la Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c'è la Diretta Gol"

24 maggio 2020 21:38

Bundesliga, sabato riparte: vietati abbracci, strette di mano e... sputi

13 maggio 2020 16:39

La Merkel annuncia: "La Bundesliga può ripartire dalla seconda metà di maggio". Adesso la palla passa alle società

06 maggio 2020 16:43

Ribery ha la valigia pronta: aspetta un segnale dai Viola per rientrare con un volo privato a Firenze

04 maggio 2020 12:59

Ribery aspetta la chiamata del club: ha passato le sue giornate ad allenarsi

28 aprile 2020 09:37

Campioni di Serie A in giro per il mondo: Ribery è in Germania già da prima dello scoppio del Coronavirus

02 aprile 2020 13:54

Dalla Germania, Gotze sogna l'Italia: la Fiorentina potrebbe piazzare il secondo colpo dopo Ribery

28 marzo 2020 21:46

Rasmussen: "Sono felice di giocare titolare in Germania. Ho giocato come centrale di sinistra nel 3-5-2 e nel 3-4-1-2"

22 marzo 2020 14:28

Emergenza Coronavirus, Merkel: "Giocare la Bundesliga a porte chiuse? Si può fare"

11 marzo 2020 15:34

Coronavirus, in Germania si andrà avanti a porte chiuse: "Fermarsi non é un'opzione"

09 marzo 2020 17:14

Mario Gomez diventa "Vario" per i troppi gol annullati con il Var. E la sua maglia va in sconto...

11 dicembre 2019 19:28

Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia

27 settembre 2018 19:12

Caso fasce, in Germania increduli: “Una follia, il calcio italiano ha ben altri problemi”

07 settembre 2018 10:26

Germania eliminata dai Mondiali? La colpa è della Play Station

07 luglio 2018 18:29

Non solo Schweinsteiger. Dopo il "Pray to Italy", anche Ballack preso di mira sui social

28 giugno 2018 12:35

Schweinsteiger prese in giro l'Italia: "Vinceranno il mondiale". I tifosi italiani si vendicano sui social

27 giugno 2018 20:58

Mario Gomez torna allo Stoccarda per 3 milioni di euro: "Sono contento di tornare dove tutto è cominciato"

22 dicembre 2017 11:46

Che fine ha fatto Jorg Heinrich? Il terzino tedesco che conquistò Firenze adesso è nell'abisso in Germania

06 dicembre 2017 13:50

Clamoroso: il VAR sbaglia in Germania. Dortmund-Colonia caos, verso la ripetizione del match

18 settembre 2017 16:36

I convocati della Fiorentina per il ritiro in Germania, non ci sono Saponara e Vecino. Ecco la lista completa

31 luglio 2017 15:24

Pioli concede 2 giorni di riposo al gruppo: poi amichevole contro lo Sporting e due gare in Germania

23 luglio 2017 19:03

Il fallimento del Wolfsburg che farà lo spareggio per la retrocessione. Si salva solo Mario Gomez con 16 gol

21 maggio 2017 14:20

Attacco terroristico in Germania, tragedia sfiorata, coinvolto il pullman del Borussia

11 aprile 2017 22:44

Goal.com: Sousa in Germania, Donadoni verso la Fiorentina

28 marzo 2017 18:46

Il Borussia ha il suo tifoso speciale. Si tratta di Gigi Buffon. Il motivo...

12 dicembre 2016 18:18

Un tempo per Astori, solo venti minuti per Bernardeschi. I voti dei due viola in nazionale in Italia-Germania

15 novembre 2016 23:38

Ventura: "Per essere pronti contro la Spagna il campionato deve iniziare il 13 agosto". Intanto è ballottaggio Bernardeschi - Candreva

14 novembre 2016 16:58

Rebic: "Cara Fiorentina, non voglio più tornare in Italia, voglio restare a giocare in Germania"

14 novembre 2016 16:43

Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito

12 novembre 2016 13:31

Secchi di letame contro i tifosi dell'Hoffenheim in trasferta. Presidente furibondo

13 settembre 2016 11:50

Tegola Germania, lesione muscolare per Gomez, europeo finito

03 luglio 2016 19:02

Immobile: "Gomez parla perché ha paura, può pensare quello che vuole"

29 giugno 2016 23:31

Inizia Euro 2016, il grande sogno della Fiorentina

10 giugno 2016 08:14

M. Gomez: "Amo Firenze e i tifosi viola. Vi racconto la verita sui miei due anni fallimentari"

03 giugno 2016 10:40

Sportitalia, il Wolfsburg ha chiesto Mario Gomez, ma la Fiorentina ha fatto il suo prezzo...

02 giugno 2016 23:25

Il Wolfsburg prepara un'offerta da sogno alla Fiorentina per Mario Gomez

01 giugno 2016 00:29

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