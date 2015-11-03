Notizie Germania Fiorentina

Germania-Francia in campo alle 15 per la Nations League: Gosens in panchina. Le formazioni ufficiali
08 giugno 2025 14:25
Gosens: "Grato alla nazionale. Non è mai una cosa scontata. Detesto essere messo sopra agli altri"
05 giugno 2025 14:15
Gosens saluta la Nations League: mezz’ora in campo, ma la Germania va ko col Portogallo
04 giugno 2025 23:31
Gosens convocato dalla Germania: sfiderà il Portogallo in semifinale di Nations League
22 maggio 2025 12:05
Gosens: "Mondiale 2026 mia ultima chance con la Germania. Piansi quando fui escluso nel 2022"
26 aprile 2025 12:40
Dalla Germania: "La Fiorentina pensa a Müller, non ha ancora deciso se ritirarsi o meno"
16 aprile 2025 08:52
Kean salva la faccia all'Italia. Doppietta contro la Germania e figuraccia evitata grazie al bomber viola
23 marzo 2025 22:47
Kean: "Ho avuto una grande occasione, ma Baumann è stato bravo, a Dortmund per ribaltarla"
20 marzo 2025 23:32
Nations League: La Germania vince 2-1 a S.Siro, Kean solito leone ma non basta
20 marzo 2025 23:07
Kean pronto a prendersi l'Italia: indosserà la 9 contro la Germania. Tribuna per Comuzzo
20 marzo 2025 14:30
La Fiorentina "spera" nel giallo a Kean, se verrà ammonito sarà squalificato e rientrerà prima a Firenze
20 marzo 2025 11:21
Italia-Germania ai Quarti di Nations League: sarà derby viola tra Kean e Gosens
22 novembre 2024 13:22
Gosens: "Italia perfetta per me, Firenze e la Fiorentina mi hanno riportato in nazionale"
14 novembre 2024 23:18
Gosens si è preso la Fiorentina, è il leader. Ora anche la Nazionale. I tifosi lo vedrebbero bene come capitano
13 novembre 2024 08:45
Gosens si è ripreso la Germania con l'aiuto della Fiorentina, è stato convocato di nuovo da Nagelsmann
07 novembre 2024 13:14
Gosens: "Ho superato molti colpi bassi ma il duro lavoro ricompensa. Nazionale punto massimo"
15 ottobre 2024 12:43
Gosens torna a Firenze dopo gli impegni con la Germania: solo 8 minuti per lui contro l'Olanda
15 ottobre 2024 11:42
Nazione: “Stasera Gosens in campo con la Germania. Bove e Comuzzo spingono l’Italia Under 21”
14 ottobre 2024 08:30
Gosens ritrova la nazionale tedesca, mezz'ora in campo nella vittoria della Germania sulla Bosnia
12 ottobre 2024 12:41
L'ottimo avvio di stagione in maglia viola premia Gosens, convocato in nazionale
07 ottobre 2024 22:47
Il quasi viola Fullkrug segna e salva l'Italia, in caso di sconfitta sarebbe stata sfida contro la Germania
23 giugno 2024 23:00
Iniziano i problemi in Germania. Scontri violenti tra tifosi della Serbia ed inglesi: due feriti e sei arresti
16 giugno 2024 19:33
Partito l'Europeo 2024, tutto secondo pronostico, i tedeschi asfaltano la Scozia
14 giugno 2024 23:27
I numeri dietro le maglie della Germania ricordano la sigla delle SS, Adidas costretta a vietarne la vendita
02 aprile 2024 12:44
Hazard sulla protesta della Germania: "Pensino a giocare. Meglio non farla e vincere la partita"
24 novembre 2022 20:38
Il Giappone manda all'inferno la Germania, vince in rimonta per 1-2. Il racconto dell'impresa
23 novembre 2022 16:25
La Fifa ha oscurato il grande gesto della Germania, mano davanti la bocca contro la censura della protesta
23 novembre 2022 15:01
Neuer sfida la FIFA ,pronto a indossare la fascia LGBT. La Germania rischia l'espulsione dal mondiale
23 novembre 2022 12:34
Donnarumma attacca in diretta la giornalista Rai: "Non è la prima volta? Quello contro il Real era fallo"
14 giugno 2022 23:02
Il pullman dell'Italia arriva tardi allo stadio, in Germania niente scorta ma solo indicazioni stradali
14 giugno 2022 21:45
Maglia del Borussia sarà disegnata dai tifosi "perché sono loro che rappresentano il club nel mondo"
09 gennaio 2022 14:41
Piatek ammette: "In Italia tanta tattica, in Germania difese più aperte, qui poca profondità in attacco"
08 gennaio 2022 16:34
Che batosta per il Milan, non può registrare il marchio perchè di proprietà di azienda tedesca
10 novembre 2021 15:00
Dopo il furto la famiglia Ribery sceglie di abbandonare Firenze, resteranno a Monaco. Franck solo a Firenze
04 ottobre 2020 16:07
Ribery è già tornato a Firenze dalla Germania, oggi sarà al centro sportivo insieme ai suoi compagni
22 agosto 2020 08:55
Ufficiale, l'ex attaccante viola Mario Gomez si ritira dal calcio con la maglia dello Stoccarda
28 giugno 2020 21:18
Spadafora: "Facciamo come la Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c'è la Diretta Gol"
24 maggio 2020 21:38
Bundesliga, sabato riparte: vietati abbracci, strette di mano e... sputi
13 maggio 2020 16:39
La Merkel annuncia: "La Bundesliga può ripartire dalla seconda metà di maggio". Adesso la palla passa alle società
06 maggio 2020 16:43
Ribery ha la valigia pronta: aspetta un segnale dai Viola per rientrare con un volo privato a Firenze
04 maggio 2020 12:59
Ribery aspetta la chiamata del club: ha passato le sue giornate ad allenarsi
28 aprile 2020 09:37
Campioni di Serie A in giro per il mondo: Ribery è in Germania già da prima dello scoppio del Coronavirus
02 aprile 2020 13:54
Dalla Germania, Gotze sogna l'Italia: la Fiorentina potrebbe piazzare il secondo colpo dopo Ribery
28 marzo 2020 21:46
Rasmussen: "Sono felice di giocare titolare in Germania. Ho giocato come centrale di sinistra nel 3-5-2 e nel 3-4-1-2"
22 marzo 2020 14:28
Emergenza Coronavirus, Merkel: "Giocare la Bundesliga a porte chiuse? Si può fare"
11 marzo 2020 15:34
Coronavirus, in Germania si andrà avanti a porte chiuse: "Fermarsi non é un'opzione"
09 marzo 2020 17:14
Mario Gomez diventa "Vario" per i troppi gol annullati con il Var. E la sua maglia va in sconto...
11 dicembre 2019 19:28
Ufficiale: gli Europei 2024 si disputeranno in Germania, battuta la concorrenza della Turchia
27 settembre 2018 19:12
Caso fasce, in Germania increduli: “Una follia, il calcio italiano ha ben altri problemi”
07 settembre 2018 10:26
Germania eliminata dai Mondiali? La colpa è della Play Station
07 luglio 2018 18:29
Non solo Schweinsteiger. Dopo il "Pray to Italy", anche Ballack preso di mira sui social
28 giugno 2018 12:35
Schweinsteiger prese in giro l'Italia: "Vinceranno il mondiale". I tifosi italiani si vendicano sui social
27 giugno 2018 20:58
Mario Gomez torna allo Stoccarda per 3 milioni di euro: "Sono contento di tornare dove tutto è cominciato"
22 dicembre 2017 11:46
Che fine ha fatto Jorg Heinrich? Il terzino tedesco che conquistò Firenze adesso è nell'abisso in Germania
06 dicembre 2017 13:50
Clamoroso: il VAR sbaglia in Germania. Dortmund-Colonia caos, verso la ripetizione del match
18 settembre 2017 16:36
I convocati della Fiorentina per il ritiro in Germania, non ci sono Saponara e Vecino. Ecco la lista completa
31 luglio 2017 15:24
Pioli concede 2 giorni di riposo al gruppo: poi amichevole contro lo Sporting e due gare in Germania
23 luglio 2017 19:03
Il fallimento del Wolfsburg che farà lo spareggio per la retrocessione. Si salva solo Mario Gomez con 16 gol
21 maggio 2017 14:20
Attacco terroristico in Germania, tragedia sfiorata, coinvolto il pullman del Borussia
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Goal.com: Sousa in Germania, Donadoni verso la Fiorentina
28 marzo 2017 18:46
Il Borussia ha il suo tifoso speciale. Si tratta di Gigi Buffon. Il motivo...
12 dicembre 2016 18:18
Un tempo per Astori, solo venti minuti per Bernardeschi. I voti dei due viola in nazionale in Italia-Germania
15 novembre 2016 23:38
Ventura: "Per essere pronti contro la Spagna il campionato deve iniziare il 13 agosto". Intanto è ballottaggio Bernardeschi - Candreva
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Rebic: "Cara Fiorentina, non voglio più tornare in Italia, voglio restare a giocare in Germania"
14 novembre 2016 16:43
Rossi & Gomez. Delusioni anche in Germania e Spagna. Solo 3 gol del tedesco, flop totale Pepito
12 novembre 2016 13:31
Secchi di letame contro i tifosi dell'Hoffenheim in trasferta. Presidente furibondo
13 settembre 2016 11:50
Tegola Germania, lesione muscolare per Gomez, europeo finito
03 luglio 2016 19:02
Immobile: "Gomez parla perché ha paura, può pensare quello che vuole"
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Inizia Euro 2016, il grande sogno della Fiorentina
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M. Gomez: "Amo Firenze e i tifosi viola. Vi racconto la verita sui miei due anni fallimentari"
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Sportitalia, il Wolfsburg ha chiesto Mario Gomez, ma la Fiorentina ha fatto il suo prezzo...
02 giugno 2016 23:25
Il Wolfsburg prepara un'offerta da sogno alla Fiorentina per Mario Gomez
01 giugno 2016 00:29
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