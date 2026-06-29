Sentite Mertesacker: "L'Italia è scarsa, non hanno giocatori forti ed è giusto non siano ai Mondiali"

L'ex difensore tedesco ha distrutto la nazionale italiana

A ZDF l'ex difensore tedesco Per Mertesacker ha criticato la nazionale italiana: "Non sono ai Mondiali perché sono scarsi e non meritano di essere nominati nemmeno. 20 anni fa quando vinsero contro di noi, erano fortissimi di livello planetario davvero. Il calcio è cambiato e ora non hanno più i giocatori forti di prima."