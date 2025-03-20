La Fiorentina "spera" nel giallo a Kean, se verrà ammonito sarà squalificato e rientrerà prima a Firenze

La Fiorentina è spettatrice interessata di Italia-Germania, in caso di giallo Kean potrà tornare in anticipo a Firenze

Moise Kean si è preso la nazionale e sarà importante per l'Italia nella doppia sfida con la Germania. E' chiaro che con l'assenza di Retegui per infortunio il viola diventa ancora più importante per il CT Spalletti. Tuttavia, il bomber deve stare attento ai cartellini essendo diffidato. Con una ammonizione scatterebbe automatica la squalifica.

Una possibilità che immaginiamo possa non dispiacere (almeno del tutto) al club viola, che sarebbe contento di riabbracciare il suo giocatore più importante in anticipo.