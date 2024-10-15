Gosens torna a Firenze dopo gli impegni con la Germania: solo 8 minuti per lui contro l'Olanda

Gosens rientra a Firenze dopo gli impegni con la Germania: solo pochi minuti in campo contro l'Olanda, pronto per la sfida contro il Lecce

Si è conclusa la pausa di ottobre dedicata agli impegni delle nazionali. Tra i giocatori viola convocati, c'era anche Robin Gosens, chiamato dalla Germania per le due sfide contro Bosnia ed Erzegovina e Olanda. Nell'incontro di ieri sera, l'esterno della Fiorentina ha giocato solo 8 minuti, entrando in campo all'87' al posto di Jamie Leweling, autore del gol decisivo. Ora si attende il suo ritorno a Firenze, in vista della prossima sfida di campionato contro il Lecce.

Repubblica svela: “Sottil doveva essere il titolare. La Fiorentina ha rifiutato un’offerta della Lazio per lui”

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