Repubblica svela: "Sottil doveva essere il titolare. La Fiorentina ha rifiutato un'offerta della Lazio per lui"

Sottil avrà sicuramente chance, la Fiorentina ha tante gare da giocare

E pensare che fino a poche settimane fa, nell'originale 3-4-2-1 di Raffaele Palladino, per la società e l'allenatore il titolare del ruolo doveva essere Riccardo Sottil. Al Viola Park ci si aspettava una sua definitiva consacrazione, tanto da rispedire al mittente una offerta giunta per lui da parte della Lazio. Tra campionato e coppe la Fiorentina giocherà tantissime partite e il figlio d'arte avrà sicuramente le sue opportunità per mettersi in mostra e dimostrare di aver finalmente trovato continuità. Per ora ad avere la meglio tra lui e Kouame è stato Edoardo Bove, il nuovo arrivato in casa Fiorentina, proprio allo scadere del calciomercato. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/flachi-beltran-alibi-finiti-e-una-seconda-punta-esperienza-lontano-da-firenze-puo-servirgli/272573/