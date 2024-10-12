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Gosens ritrova la nazionale tedesca, mezz'ora in campo nella vittoria della Germania sulla Bosnia

Grazie alle buone prestazioni messe a referto con la Fiorentina il terzino viola Robin Gosens ha ritrovato la nazionale tedesca dopo essere rimasto fuori dai convocati per l'ultimo europeo. Gosens inf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2024 12:41
Gosens ritrova la nazionale tedesca, mezz'ora in campo nella vittoria della Germania sulla Bosnia -
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Grazie alle buone prestazioni messe a referto con la Fiorentina il terzino viola Robin Gosens ha ritrovato la nazionale tedesca dopo essere rimasto fuori dai convocati per l'ultimo europeo. Gosens infatti dopo essere stato convocato ha ritrovato anche i primi minuti sul campo con la Germania, il terzino viola infatti è entrato al 66' sul risultato di 2-0 per la Germania e ha offerto una buona prestazione. La prossima partita della Germania è contro l'Olanda Lunedì sera, vediamo se Gosens partirà titolare.

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