Franck Ribery ha trascorso le sue giornate in Germania. Il campione francese rientrerà in Italia non appena verrà richiamato dal club. Poi una volta tornato dovrà osservare i 14 giorni di isolamento preventivo. L’infortunio è ormai alle spalle, Firenze è pronta a riabbracciarlo.

In Germania Franck si è sempre allenato, ha seguito le schede personalizzate che gli sono state inviate e con un suo preparatore atletico di fiducia. Lo riporta Il Corriere dello Sport.