La Fiorentina attualmente ha in squadra nove giocatori in prestito. Tre sono senza obbligo di riscatto cioè Dalbert, Badelj e Ghezzal. Gli altri sei invece saranno un investimento sicuro di 75 milioni. A giugno secondo quanto scrive La Nazione, i viola per 12 milioni riscatteranno Lirola e per 16 Duncan. Kouamè? Anche lui per 11 milioni. L’obbligatorietà scatterà per Agudelo, Cutrone ed Igor. Cifre? Rispettivamente 12, 16 ed 8 milioni, riscatto fissato a giugno 2021.