Notizie Agudelo Fiorentina

Agudelo: "Alla Fiorentina non ho sfodato per colpa della pandemia. Parole di Amrabat fuori tempo"
14 aprile 2024 11:31
Al 74' pasticcio di Amrabat, Agudelo segna il gol dell'ex. 1-1 tra Spezia e Fiorentina
14 febbraio 2022 22:22
Il Secolo XIX, lo Spezia vorrebbe tenere Agudelo del Genoa
07 luglio 2021 16:04
Secondo tempo da vera squadra. Quando i cambi li fai subito, il risultato può cambiare
19 febbraio 2021 23:10
Bernardini, Nazione Spezia: "Agudelo e Saponara? Due invenzioni di Italiano. Viola non una concorrente"
19 febbraio 2021 13:00
Agudelo: "Voglio fare gol per dimostrare alla Fiorentina il mio vero valore. Italiano? Una forza della natura"
18 febbraio 2021 12:56
Corriere dello Sport, Agudelo e Saponara i due ex pronti a colpire la Fiorentina
18 febbraio 2021 09:49
Corriere Fiorentino, Agudelo e Saponara i due ex rinati allo Spezia: Italiano ha saputo valorizzarli
17 febbraio 2021 11:39
Seconda rete in campionato per Agudelo. La Fiorentina l'ha mollato troppo presto?
26 ottobre 2020 14:30
La lavagna tattica di Spezia-Fiorentina. La partita si deciderà nel mezzo al campo
18 ottobre 2020 11:35
Martorelli: "Agudelo sta crescendo giorno dopo giorno, farà certamente una grande stagione"
15 ottobre 2020 16:37
Agudelo: "Fiorentina? Una gara come le altre. Contento delle belle parole spese da Amrabat su di me"
14 ottobre 2020 12:15
Pedullà, lo Spezia vuole chiudere per Saponara. Il centrocampista aspetta il Parma
26 settembre 2020 00:05
Boateng ancora senza una sistemazione. E' stato offerto allo Spezia, no dei liguri
17 settembre 2020 16:07
Ufficiale, Agudelo lascia la Fiorentina, torna al Genoa ma è solo di passaggio. È dello Spezia
16 settembre 2020 17:01
Gazzetta, Agudelo oggi firma con lo Spezia. I liguri pensano anche a Saponara in uscita dalla Fiorentina
12 settembre 2020 08:26
TMW, Agudelo andrà in prestito allo Spezia, la trattativa è vicina alla chiusura
10 settembre 2020 20:21
Nazione, lo Spezia vuole Agudelo e Saponara. Nei discorsi con i viola spunta anche un altro calciatore...
08 settembre 2020 10:07
Pedullà, lo Spezia vuole Agudelo e Saponara per rinforzarsi: contatti già avviati con la Fiorentina
07 settembre 2020 11:51
Agudelo, Igor e Terzic, più spazio nel finale di campionato per decidere il loro futuro. Resteranno a Firenze?
21 luglio 2020 11:06
Agudelo, Sottil, Kouame, Igor, Ghezzal e Terzic corrono per confermarsi con la Fiorentina
18 luglio 2020 10:54
Agudelo: "Che bello sentire quella sensazione del prato sotto le scarpe"
16 luglio 2020 13:11
Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati contro la Lazio. Presente Beloko
26 giugno 2020 12:46
Agudelo: "Oggi ho perso il mio portafoglio. Se qualcuno avesse notizie mi contatti in privato"
20 giugno 2020 20:13
Pradè: "I calciatori colpiti dal Coronavirus hanno un protocollo specifico. Agudelo e Venuti prossima settimana in gruppo"
26 maggio 2020 12:35
Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili
23 maggio 2020 12:50
Agudelo: "Ruolo alla Pirlo? Mi affascina, spero di essere sulla strada giusta. Sogno l'Europa con la Fiorentina"
21 maggio 2020 12:53
Agudelo: "Fiorentina? Imparerò dai campioni come Ribery. Quarantena... pomeriggi infiniti!"
07 maggio 2020 15:05
Nazione, Situazione prestiti obbligatori: da qui al 2021 spesa da 75 milioni
28 aprile 2020 09:47
Agudelo: "Sogno un gol sotto la Curva Fiesole. I miei idoli sono Iniesta e Ronaldinho"
26 aprile 2020 17:44
Agudelo, il colombiano studia da regista basso: l'obiettivo è diventare il nuovo Pizarro dei viola
18 aprile 2020 11:36
Agudelo, un centrocampista tutto da scoprire: la Fiorentina spera di avere il nuovo Pizarro
04 aprile 2020 12:00
Agudelo: "Devo lavorare per poter essere come Pizarro, non conoscevo Firenze ma scegliere la Fiorentina è stato facile"
06 febbraio 2020 13:50
Pradè: "Vediamo Agudelo come nuovo Pizarro, ma ha bisogno di tempo. Deve fare il percorso di Cuadrado"
06 febbraio 2020 13:28
Ds Genoa su Criscito: "Vicino ai viola? Conta il presente, Mimmo capitano vero. Agudelo.."
05 febbraio 2020 08:21
"Grazie Genoa, sarai sempre nel mio cuore" Agudelo saluta da ex il grifone sui social
04 febbraio 2020 22:58
Agudelo, il Genoa ha violato le condizioni di trasferimento col vecchio club. Gli scenari
04 febbraio 2020 08:21
Corriere dello Sport, 7.5 al mercato della Fiorentina, i migliori colpi sono per il futuro. Preziose anche le cessioni
01 febbraio 2020 10:30
Basile: "Tra due anni, se si confermerà, il giovane Agudelo giocherà alla David Pizzarro"
31 gennaio 2020 22:55
Pradè: "Amrabat fortemente voluto da Commisso. Agudelo è forte. Acquisti per il presente e il futuro"
31 gennaio 2020 21:18
UFFICIALE, AGUDELO È DELLA FIORENTINA, OPERAZIONE IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO. IL COMUNICATO VIOLA
31 gennaio 2020 20:51
TMW, Agudelo è della Fiorentina. Arriva in prestito (18 mesi) con obbligo di riscatto a 12 milioni
31 gennaio 2020 20:44
La Fiorentina prende anche Agudelo, prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni
31 gennaio 2020 19:57
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