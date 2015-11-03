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Notizie Agudelo Fiorentina

Agudelo: "Alla Fiorentina non ho sfodato per colpa della pandemia. Parole di Amrabat fuori tempo"

14 aprile 2024 11:31

Al 74' pasticcio di Amrabat, Agudelo segna il gol dell'ex. 1-1 tra Spezia e Fiorentina

14 febbraio 2022 22:22

Il Secolo XIX, lo Spezia vorrebbe tenere Agudelo del Genoa

07 luglio 2021 16:04

Secondo tempo da vera squadra. Quando i cambi li fai subito, il risultato può cambiare

19 febbraio 2021 23:10

Bernardini, Nazione Spezia: "Agudelo e Saponara? Due invenzioni di Italiano. Viola non una concorrente"

19 febbraio 2021 13:00

Agudelo: "Voglio fare gol per dimostrare alla Fiorentina il mio vero valore. Italiano? Una forza della natura"

18 febbraio 2021 12:56

Corriere dello Sport, Agudelo e Saponara i due ex pronti a colpire la Fiorentina

18 febbraio 2021 09:49

Corriere Fiorentino, Agudelo e Saponara i due ex rinati allo Spezia: Italiano ha saputo valorizzarli

17 febbraio 2021 11:39

Seconda rete in campionato per Agudelo. La Fiorentina l'ha mollato troppo presto?

26 ottobre 2020 14:30

La lavagna tattica di Spezia-Fiorentina. La partita si deciderà nel mezzo al campo

18 ottobre 2020 11:35

Martorelli: "Agudelo sta crescendo giorno dopo giorno, farà certamente una grande stagione"

15 ottobre 2020 16:37

Agudelo: "Fiorentina? Una gara come le altre. Contento delle belle parole spese da Amrabat su di me"

14 ottobre 2020 12:15

Pedullà, lo Spezia vuole chiudere per Saponara. Il centrocampista aspetta il Parma

26 settembre 2020 00:05

Boateng ancora senza una sistemazione. E' stato offerto allo Spezia, no dei liguri

17 settembre 2020 16:07

Ufficiale, Agudelo lascia la Fiorentina, torna al Genoa ma è solo di passaggio. È dello Spezia

16 settembre 2020 17:01

Gazzetta, Agudelo oggi firma con lo Spezia. I liguri pensano anche a Saponara in uscita dalla Fiorentina

12 settembre 2020 08:26

TMW, Agudelo andrà in prestito allo Spezia, la trattativa è vicina alla chiusura

10 settembre 2020 20:21

Nazione, lo Spezia vuole Agudelo e Saponara. Nei discorsi con i viola spunta anche un altro calciatore...

08 settembre 2020 10:07

Pedullà, lo Spezia vuole Agudelo e Saponara per rinforzarsi: contatti già avviati con la Fiorentina

07 settembre 2020 11:51

Agudelo, Igor e Terzic, più spazio nel finale di campionato per decidere il loro futuro. Resteranno a Firenze?

21 luglio 2020 11:06

Agudelo, Sottil, Kouame, Igor, Ghezzal e Terzic corrono per confermarsi con la Fiorentina

18 luglio 2020 10:54

Agudelo: "Che bello sentire quella sensazione del prato sotto le scarpe"

16 luglio 2020 13:11

Ecco la lista dei giocatori della Fiorentina convocati contro la Lazio. Presente Beloko

26 giugno 2020 12:46

Agudelo: "Oggi ho perso il mio portafoglio. Se qualcuno avesse notizie mi contatti in privato"

20 giugno 2020 20:13

Pradè: "I calciatori colpiti dal Coronavirus hanno un protocollo specifico. Agudelo e Venuti prossima settimana in gruppo"

26 maggio 2020 12:35

Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili

23 maggio 2020 12:50

Agudelo: "Ruolo alla Pirlo? Mi affascina, spero di essere sulla strada giusta. Sogno l'Europa con la Fiorentina"

21 maggio 2020 12:53

Agudelo: "Fiorentina? Imparerò dai campioni come Ribery. Quarantena... pomeriggi infiniti!"

07 maggio 2020 15:05

Nazione, Situazione prestiti obbligatori: da qui al 2021 spesa da 75 milioni

28 aprile 2020 09:47

Agudelo: "Sogno un gol sotto la Curva Fiesole. I miei idoli sono Iniesta e Ronaldinho"

26 aprile 2020 17:44

Agudelo, il colombiano studia da regista basso: l'obiettivo è diventare il nuovo Pizarro dei viola

18 aprile 2020 11:36

Agudelo, un centrocampista tutto da scoprire: la Fiorentina spera di avere il nuovo Pizarro

04 aprile 2020 12:00

Agudelo: "Devo lavorare per poter essere come Pizarro, non conoscevo Firenze ma scegliere la Fiorentina è stato facile"

06 febbraio 2020 13:50

Pradè: "Vediamo Agudelo come nuovo Pizarro, ma ha bisogno di tempo. Deve fare il percorso di Cuadrado"

06 febbraio 2020 13:28

Ds Genoa su Criscito: "Vicino ai viola? Conta il presente, Mimmo capitano vero. Agudelo.."

05 febbraio 2020 08:21

"Grazie Genoa, sarai sempre nel mio cuore" Agudelo saluta da ex il grifone sui social

04 febbraio 2020 22:58

Agudelo, il Genoa ha violato le condizioni di trasferimento col vecchio club. Gli scenari

04 febbraio 2020 08:21

Corriere dello Sport, 7.5 al mercato della Fiorentina, i migliori colpi sono per il futuro. Preziose anche le cessioni

01 febbraio 2020 10:30

Basile: "Tra due anni, se si confermerà, il giovane Agudelo giocherà alla David Pizzarro"

31 gennaio 2020 22:55

Pradè: "Amrabat fortemente voluto da Commisso. Agudelo è forte. Acquisti per il presente e il futuro"

31 gennaio 2020 21:18

UFFICIALE, AGUDELO È DELLA FIORENTINA, OPERAZIONE IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO. IL COMUNICATO VIOLA

31 gennaio 2020 20:51

TMW, Agudelo è della Fiorentina. Arriva in prestito (18 mesi) con obbligo di riscatto a 12 milioni

31 gennaio 2020 20:44

La Fiorentina prende anche Agudelo, prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni

31 gennaio 2020 19:57

La Fiorentina sorpassa a sorpresa il Parma per Agudelo, incontro con l'agente del centrocampista

31 gennaio 2020 18:39

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