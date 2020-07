Da qui a fine campionato Iachini, ora con la salvezza matematica conquistata, potrà fare degli esperimenti con chi finora ha trovato poco spazio. Il primo può essere Kevin Agudelo, il centrocampista ex Genoa, da Pradè immaginato come l’erede del “Pek”, Pizarro ovvero davanti alla difesa. Lui ha una grande voglia di imparare per potrebbe anche essere mandato in prestito per crescere. Troverà più spazio anche Igor. Verrà valutato Aleksa Terzic, il quale sotto la guida di Iachini non ha mai visto il campo, magari contro il Bologna e la Spal potrebbe arrivare qualche chance per lui. Lo scrive La Nazione.