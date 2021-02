Agudelo: “Voglio fare gol per dimostrare alla Fiorentina il mio vero valore. Italiano? Una forza della natura”

Kevin Agudelo, ex giocatore della Fiorentina ed attualmente giocatore dello Spezia, ha rilasciato un intervista a Il Secolo XIX per raccontare la sua esperienza in terra ligure. Ecco le sue parole:

FALSO NUEVE “Sono molto contento, perché non mi sarei mai aspettato di riuscire a rendere così bene. Quando il mister è venuto da me e mi ha detto “Kevin te la senti?” gli ho risposto “Non l’ho mai fatto, ma se me lo chiede ce la metterò tutta per riuscirci”.

Così, dopo qualche esercitazione in allenamento, prima mi ha fatto provare gli ultimi 15 minuti con l’Udinese e poi quando ha visto che funzionava mi ha schierato titolare e sono davvero contento di averlo ripagato con queste prestazioni”.

ITALIANO “Lui è una vera forza della natura. La carica che ci infonde è fondamentale per il nostro gioco, è un’arma in più che ci aiuta a scendere in campo con la giusta mentalità. Io gli sono molto grato, perché mi sta aiutando a crescere e so che ho ancora molto da imparare da lui”.

FIORENTINA “Sono sincero mi sono trovato benissimo a Firenze, le persone sono accoglienti e ho vissuto un periodo favoloso. Adesso però sono qui, abito al Muggiano in una terra altrettanto stupenda e in una squadra che mi sta dando tanto e che vorrei ripagare anche dimostrando ai viola che posso fare molto di più in campo di quello che hanno potuto vedere. Per questo non nascondo che mi farebbe molto piacere se venerdì arrivasse il mio primo gol in questo nuovo ruolo, poi se non sarà così so che prima o poi ci sarà l’occasione, ma il desiderio di poterlo fare è tanto”.

