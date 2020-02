Intervistato da Telenord, il ds del Genoa Francesco Marroccu ha parlato anche del mercato appena concluso, che si è intrecciato più volte con quello viola: “Criscito? Quel che più conta è come si è conclusa la questione. Mimmo ha giocato da capitano vero ed ha pure segnato. Il risultato ci ha premiato per l’impegno. Siamo concentrati tutti, Mimmo compreso sulla salvezza del nostro Genoa. Vicono ai viola? Certi passaggi restano nel privato..”. Sul caso Agudelo: “Se il Genoa non avesse ottemperato alle regole il Genoa sarebbe stato penalizzato. Non replico al presidente dell’Atletico Hulia. Dico solo quello che avviene in Italia e in Europa e il Genoa ha rispettato le leggi”.