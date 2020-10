Seconda rete in campionato per Agudelo. La Fiorentina l’ha mollato troppo presto?

Voto 6,5 all’unanimità per Kevin Agudelo. Il giovanissimo centrocampista colombiano ieri contro il Parma ha trovato la sue seconda rete in Serie A, nonché la prima con la maglia dello Spezia, grazie a una potente conclusione su invito di Nzola. “Chirurgico il rasoterra del provvisorio 2-0, pronto ad aiutare anche in difesa”, è non a caso la lettura de La Gazzetta dello Sport sulla prova del calciatore “scartato” appena poche settimane fa dalla Fiorentina. Al classe ’98 di proprietà del Genoa il potenziale non manca affatto, con la fiducia di mister Italiano e un buon minutaggio può sicuramente continuare a crescere.

Questi tutti i voti odierni di Kevin Agudelo:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5