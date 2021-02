Corriere dello Sport, Agudelo e Saponara i due ex pronti a colpire la Fiorentina

La riconoscenza è una cosa, la voglia di dimostrare che alla Fiorentina hanno fatto la cosa sbagliata (cederli) dopo aver fatto quella giusta (prenderli), un’altra: per questo la partita di domani rappresenta un’occasione particolare per Riccardo Saponara e Kevin Agudelo, che l’affronteranno con quel pizzico di veleno giusto appunto naturale e quasi dovuto per chi è un ex. Il centrocampista romano e il fantasista colombiano non faranno eccezione, men che mai sapendo che gli ex spesso e volentieri lasciano il segno a conferma di questa regola non scritta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, KOKORIN SPINGE, È LUI L’ASSO NELLA MANICA DI PRANDELLI DA GIOCARE A GARA IN CORSO