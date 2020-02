Il Corriere dello Sport dà 7,5 al mercato di gennaio della Fiorentina, questo cio che scrive il quotidiano:

“Se l’Inter ha lavorato sulla qualità, la società di Commisso ha lavorato anche sulla quantità. L’investimento è stato massiccio e ripara in parte quanto la nuova proprietà non aveva potuto realizzare nel mercato estivo. Duncan sarà un titolare, Cutrone lo è già (anche se Vlahovic spinge), Igor un ottimo rincalzo per la difesa e per la fascia sinistra, Agudelo aumenterà il livello tecnico dell’attacco. I colpi migliori riguardano la prossima stagione con Kouame e Amrabat. Indolori le cessioni di Boateng, Pedro ed Eysseric che, per ragioni diverse, non avevano convinto.”