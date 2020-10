Martorelli: “Agudelo sta crescendo giorno dopo giorno, farà certamente una grande stagione”

I mercato della neopromossa Spezia, si è incentrato su giocatori giovani, oppure su profili che dovevano per motivazioni di varia natura rilanciarsi. Parla così Mauro Meluso, direttore tecnico dello Spezia, ai microfoni di Lady Radio: “Agudelo rientra tra questi: il suo primo impatto con la Serie A non è stato particolarmente determinante, ma ha qualità tecniche importanti e può crescere. Ci abbiamo scommesso perché crediamo possa darci il suo contributo tecnico quando crescerà in determinazione e seguirà i dettami dell’allenatore. Migliora giorno dopo giorno”, alcune delle dichiarazioni del dirigente sul giocatore ex Fiorentina (prossima avversaria in campionato).

