Queste le parole rilasciate al termine della sessione invernale di calciomercato dal ds viola Daniele Pradè: “Ringrazio Commisso che ci ha messi nelle condizioni di fare tante cose in questo mese di mercato. Agudelo? È un calciatore forte, ha tutte le caratteristiche che a noi piacciono. Abbiamo fatto acquisti per il presente e per il futuro. Amrabat è stato fortemente voluto da Commisso, l’operazione è stata complicatissima”.