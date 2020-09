Fiorentina al lavoro anche per il mercato in uscita. Lo Spezia, club neo promosso in Serie A è interessato a Saponara, Agudelo ed Eysseric. Per il francese i liguri vorrebbero inserire un diritto di riscatto, senza obbligo per giugno 2021 ad una determinata cifra. Questi calciatori puntano ad avere maggiore continuità in campo. Lo scrive La Nazione.

