Il ds della Fiorentina Daniele Pradè oggi l’aveva anticipato (LEGGI QUI), i viola e lo Spezia sono al lavoro per chiudere per Kevin Agudelo. Il centrocampista colombiano arriverà in prestito dal Genoa, la trattativa è in chiusura.

“STIAMO BENE COSÌ, SQUADRA FORTE. NESSUNA OFFERTA PER CHIESA, MAI TRATTATI PIATEK E THIAGO SILVA”