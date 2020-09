Prima conferenza stampa della stagione. E’ presente Pradè ma non Joe Barone e Joseph Commisso, entrambi in isolamento dopo la positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis che era presente all’Assemblea di Lega ieri.

Pradè chiarisce l’indiscrezione Macia: “E’ qui per motivi personali. Lui è un amico fraterno con cui ho piacere passare del tempo. Non verrà alla Fiorentina”.

Il direttore sportivo Pradè risponde alla domanda riguardante i possibili nuovi acquisti: “Sono contento della squadra che abbiamo: in rosa sono presenti 5 attaccanti e ci puntiamo. Chiesa e Ribery non sono assolutamente in discussione”.

Pradè sulla suggestione Borja Valero e sul futuro di Marco Benassi: “Stiamo parlando con Borja Valero, ci siamo presi 24 ore di tempo per pensare. Benassi ha bisogno di spazio e qua non ne ha abbastanza. Borja Valero è uno dei giocatori più forti che abbia mai comprato in galera”.

Sul budget di mercato: “Commisso non ci ha fatto problemi di soldi e bilancio. Abbiamo tanti giocatori a libro paga che vengono dalla passata stagione. Solo Boateng, di quelli che ho preso io, non rientra nel progetto”.

Riguardo all’argomento rinnovi: “Per i rinnovi ci lavoreremo dal 6 di ottobre, ne parleremo quando finirà il mercato. Commisso è stato chiaro su Chiesa: non ci sono offerte congrue per lui. Siamo stati franchi con lui e Federico ci sta ripagando comportandosi benissimo. Il rinnovo di Milenkovic è quello più difficile”.

Prosegue Pradè: “Abbiamo rivoluto fortemente Biraghi, è stata una richiesta specifica di mister Iachini. Vogliamo valorizzare i nostri giocatori: per me possiamo restare anche così. Mi prendo la responsabilità delle scelte. Questa è una squadra forte; i numeri ci danno ragione, se le cose andranno male sarà responsabilità mia”.

Su Thiago Silva: “Mai parlato con Thiago Silva e il suo agente”.

Su Iachini: “Iachini è stato riconfermato perchè ha fatto bene, se proseguirà su questa linea resterà”.

Riguardo alle uscite: “Non abbiamo messo nessun giocatore sul mercato, nemmeno Chiesa”.

In merito alla questione Cutrone: “E’ un nostro attaccante. Attualmente è in prestito con un obbligo di riscatto legato alle presenze”.

In merito a Torreira: “E’ un giocatore forte, ma a centrocampo abbiamo altri giocatori che possono giocare in quel ruolo. Abbiamo preso ad esempio Amrabat a gennaio”.

Riguardo alle suggestioni Mandzukic e De Paul: “Mario Mandzukic non l’abbiamo mai contattato. De Paul l’ho avuto e posso dire che è fortissimo, ma detto ciò non rientra nei nostri piani tattici”.

Di nuovo riguardo alla rosa attuale, Pradè risponde: “La nostra squadra è competitiva già così. E’ una squadra forte”.

Sulle idee di mercato Milik e Piatek Pradè precisa: “Sono calciatori di Napoli e dell’Herta Berlino, non nostri. Non li abbiamo mai trattati”.

Su Agudelo: “Nel calcio non si sa mai, ma al momento è in direzione Spezia”.

Riguardo al settore giovanile: “Stiamo lavorando bene, la vittoria della Coppa Italia Primavera è una dimostrazione”.

Sul nuovo acquisto Bonaventura: “E’ un acquisto importante, ci porterà tanta esperienza in rosa”.