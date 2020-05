Alla ripresa del campionato serviranno forze fresche a Iachini, si apre quindi secondo Repubblica un’opportunità per i calciatori della Fiorentina. Terzic? Possibilità pochissime diverso invece per Igor, dietro ci sono anche Ceccherini, Venuti ed il giovane Dalle Mura. Benassi? Rivedrà di più il campo, come potrebbe essere per Sottil, Agudelo e Ghezzal sebbene su quest’ultimo ci siano numerosi dubbi.