Notizie Dalle Mura Fiorentina

Dalle Mura lascia Firenze a titolo definitivo dopo 14 anni di viola e si accasa al Cosenza in Serie B
12 luglio 2024 13:03
TMW: "Dalle Mura ceduto a titolo definitivo al Cosenza, possibile inserimento di un contro riscatto"
09 luglio 2024 12:34
La Fiorentina scarica Dalle Mura. Il difensore classe 2002 nella prossima stagione giocherà a Cosenza
07 luglio 2024 19:37
Da Cosenza rivelano: "Il Cosenza sta perfezionando l'ingaggio di Dalle Mura della Fiorentina"
05 luglio 2024 15:57
Da Genova, La Sampdoria punta Dalle Mura della Fiorentina per rinforzare la difesa
02 luglio 2024 19:40
Cm.com: "La Fiorentina è interessata ad Audero se parte Terracciano, la Samp vuole Dalle Mura"
28 giugno 2024 11:41
Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C
01 maggio 2024 17:40
Il classe 2002,Dalle Mura in prestito alla Ternana, s'infoltisce la colonia viola
31 gennaio 2024 14:13
Ufficiale: Dalle Mura è un nuovo giocatore della SPAL: prestito annuale per il difensore della Fiorentina
30 giugno 2022 16:00
Tacopina annuncia: "Dalle Mura indosserà la maglia della SPAL: affare chiuso con la Fiorentina"
26 giugno 2022 16:00
Di Marzio: "Nuova avventura per Dalle Mura: il difensore della Fiorentina va alla SPAL in prestito secco"
24 giugno 2022 19:38
Una bella soddisfazione per Sottil e Dalle Mura, convocati da Mancini per lo stage della Nazionale
20 maggio 2022 22:12
Ufficiale, Dalle Mura lascia la Fiorentina: passa in prestito alla Cremonese
20 agosto 2021 12:25
Nazione, Dalle Mura, tanti club su di lui ma Italiano non vuole privarsene, può restare alla Fiorentina
14 agosto 2021 17:06
CorSport, Agostinelli, Bianco e Dalle Mura: ecco i giovani della Fiorentina in rampa di lancio
14 luglio 2021 09:53
Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime
09 luglio 2021 13:59
Nazione, Dalle Mura in prestito alla Reggina? C’è lo stop, la Fiorentina vuole valutarlo a Moena
04 luglio 2021 10:15
Dalle Mura: "Dopo dieci anni alla Fiorentina sono andato alla Reggina in B"
22 aprile 2021 19:25
Ufficiale: Dalle Mura della Fiorentina si trasferisce alla Reggina in prestito
22 gennaio 2021 16:16
Pedullà, il difensore della Fiorentina Dalle Mura si trasferirà alla Reggina
14 gennaio 2021 20:10
Dopo Brancolini, Dalle Mura oggi contro la Spal è pronto all'esordio assoluto in Serie A
02 agosto 2020 09:37
Bigica: "La Fiorentina ha un progetto per me. Pulgar non è un regista. Sottil può aiutare in questo momento"
04 luglio 2020 22:11
Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili
23 maggio 2020 12:50
TMW, Top100 dei giovani italiani: ci sono 4 calciatori della Fiorentina
14 aprile 2020 11:21
CorSport, Dalle Mura e Chiorra i due giovanissimi viola promossi in Prima Squadra
11 gennaio 2020 11:59
Mondiale Under17: il sogno dell'Italia finisce nei quarti di finale. Dalle Mura tra i migliori
12 novembre 2019 12:24
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