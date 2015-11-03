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Notizie Dalle Mura Fiorentina

Dalle Mura lascia Firenze a titolo definitivo dopo 14 anni di viola e si accasa al Cosenza in Serie B

12 luglio 2024 13:03

TMW: "Dalle Mura ceduto a titolo definitivo al Cosenza, possibile inserimento di un contro riscatto"

09 luglio 2024 12:34

La Fiorentina scarica Dalle Mura. Il difensore classe 2002 nella prossima stagione giocherà a Cosenza

07 luglio 2024 19:37

Da Cosenza rivelano: "Il Cosenza sta perfezionando l'ingaggio di Dalle Mura della Fiorentina"

05 luglio 2024 15:57

Da Genova, La Sampdoria punta Dalle Mura della Fiorentina per rinforzare la difesa

02 luglio 2024 19:40

Cm.com: "La Fiorentina è interessata ad Audero se parte Terracciano, la Samp vuole Dalle Mura"

28 giugno 2024 11:41

Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C

01 maggio 2024 17:40

Il classe 2002,Dalle Mura in prestito alla Ternana, s'infoltisce la colonia viola

31 gennaio 2024 14:13

Ufficiale: Dalle Mura è un nuovo giocatore della SPAL: prestito annuale per il difensore della Fiorentina

30 giugno 2022 16:00

Tacopina annuncia: "Dalle Mura indosserà la maglia della SPAL: affare chiuso con la Fiorentina"

26 giugno 2022 16:00

Di Marzio: "Nuova avventura per Dalle Mura: il difensore della Fiorentina va alla SPAL in prestito secco"

24 giugno 2022 19:38

Una bella soddisfazione per Sottil e Dalle Mura, convocati da Mancini per lo stage della Nazionale

20 maggio 2022 22:12

Ufficiale, Dalle Mura lascia la Fiorentina: passa in prestito alla Cremonese

20 agosto 2021 12:25

Nazione, Dalle Mura, tanti club su di lui ma Italiano non vuole privarsene, può restare alla Fiorentina

14 agosto 2021 17:06

CorSport, Agostinelli, Bianco e Dalle Mura: ecco i giovani della Fiorentina in rampa di lancio

14 luglio 2021 09:53

Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime

09 luglio 2021 13:59

Nazione, Dalle Mura in prestito alla Reggina? C’è lo stop, la Fiorentina vuole valutarlo a Moena

04 luglio 2021 10:15

Dalle Mura: "Dopo dieci anni alla Fiorentina sono andato alla Reggina in B"

22 aprile 2021 19:25

Ufficiale: Dalle Mura della Fiorentina si trasferisce alla Reggina in prestito

22 gennaio 2021 16:16

Pedullà, il difensore della Fiorentina Dalle Mura si trasferirà alla Reggina

14 gennaio 2021 20:10

Dopo Brancolini, Dalle Mura oggi contro la Spal è pronto all'esordio assoluto in Serie A

02 agosto 2020 09:37

Bigica: "La Fiorentina ha un progetto per me. Pulgar non è un regista. Sottil può aiutare in questo momento"

04 luglio 2020 22:11

Repubblica, Alla ripresa del campionato per Iachini gli invisibili diventeranno indispensabili

23 maggio 2020 12:50

TMW, Top100 dei giovani italiani: ci sono 4 calciatori della Fiorentina

14 aprile 2020 11:21

CorSport, Dalle Mura e Chiorra i due giovanissimi viola promossi in Prima Squadra

11 gennaio 2020 11:59

Mondiale Under17: il sogno dell'Italia finisce nei quarti di finale. Dalle Mura tra i migliori

12 novembre 2019 12:24

Dalle Mura: "Spero di esordire in A con la Fiorentina. Vedere giovani viola nella massima serie è uno stimolo"

06 novembre 2019 11:05

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