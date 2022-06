Tacopina annuncia: “Dalle Mura indosserà la maglia della SPAL: affare chiuso con la Fiorentina”

Nuova avventura in arrivo per Christian Dalle Mura. Ad annunciarlo è stato il presidente della SPAL, Joe Tacopina, direttamente ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: “L’affare è chiuso. Dalle Mura indosserà la maglia biancazzurra”. Il difensore classe 2002 lascerà, nuovamente, la Fiorentina per fare esperienza in Serie B sotto gli ordini di mister Roberto Venturato.