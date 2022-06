Dal Brasile: Milan vuole Arthur Cabral. Fiorentina alza il muro: servono 80 milioni di euro

Il Milan bussa alla Fiorentina per Arthur Cabral. Stando a quanto riportato nell’edizione brasiliana di Goal.com, i rossoneri sarebbero interessati al centravanti brasiliano, nonostante siano consapevoli che i viola lo venderanno difficilmente durante questa sessione di mercato. I dirigenti viola hanno rifiutato l’offerta del Milan, ma i dirigenti rossoneri non si arrendono ed avrebbero chiesto di avere la priorità nel caso le cose dovessero cambiare in futuro. I viola avrebbero fatto sapere di essere disposti a cedere il giocatore classe solo davanti ad un’offerta di 80 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dai rossoneri, ma non per questo smetteranno di monitorare l’attaccante ex Basilea.