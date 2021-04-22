Dalle Mura: "Dopo dieci anni alla Fiorentina sono andato alla Reggina in B"

Dalle Mura ha parlato della sua nuova esperienza alla Reggina.

Il difensore centrale della primavera della Fiorentina, attualmente in prestito alla Reggina in Serie B, Dalle Mura, ha rilasciato un'intervista su Reggina TV.

Queste le sue dichiarazioni: “Dopo dieci anni di settore giovanile alla viola, la prima esperienza fuori è stata molto tosta. Ma sono stato fortunato. Ho trovato un bel gruppo, ben organizzato e con dei compagni bravi ed accoglienti. Si aiutano sempre uno con l’altro ed anche lo staff è molto attaccato alla squadra. La città è meravigliosa. Eravamo un pò giù in classifica ed è stato solamente uno stimolo in più. Siamo fissati sul nostro obiettivo che è quello di concentrarci su ogni sfida e per dimostrare il nostro valore. Puntiamo a vincere il più possibile, poi vedremo la classifica finale".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI VITALE

https://www.labaroviola.com/vitale-come-allenatore-andrei-sicuro-su-gattuso-agnelli-e-stato-ingordo-per-i-soldi/137854/