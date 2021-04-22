Vitale: "Come allenatore andrei sicuro su Gattuso. Agnelli è stato ingordo per i soldi"

La Fiorentina ha fatto un grande risultato a Verona. Ora contro la Juventus, ci sarà da lottare e combattere fino alla morte

L'ex direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto a Radio Bruno, toccando i temi sulla Fiorentina e la Superlega. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per quanto riguarda la Superlega, dico che Agnelli è stato ingordo per prendere i soldi. Non hanno considerato in questo frangente né la politica, né i tifosi, hanno fatto una pessima figura. Non si può levare ad esempio un Fiorentina-Juventus. Toglieresti un sogno a queste tifoserie, solo perché ci sono alcuni club che vogliono comandare e incassare.

A Verona vittoria di vitale importanza. Ora arriverà la Juventus e ci sarà da giocare e lottare fino alla morte. In caso di sconfitta non sarebbe un dramma. Anche perché, dopo ci sarebbe la gara in trasferta a Bologna. Manteniamo la calma, il grande risultato la Fiorentina l’ha fatto contro il Verona. Penso e sono sicuro che Commisso realizzerà lo stadio. Come prossimo allenatore, andrei su Gattuso che è un uomo vero e sa fare il suo lavoro. Farebbe crescere tutto l’ambiente. Il Napoli nonostante i tanti infortuni, sta giocando un bel calcio".

GAZZETTA, LIPPI ALLA FIORENTINA? NO, POTREBBE PRENDERE IL POSTO DI PRESIDENTE DELLA JUVENTUS

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