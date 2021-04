Gazzetta, Lippi alla Fiorentina? No, potrebbe prendere il posto di presidente della Juventus

Per la Gazzetta dello Sport la proprietà bianconera, su tutti John Elkann, dovrà valutare attentamente il da farsi per il prossimo futuro. Con Agnelli che rischia il posto dopo la figuraccia sulla Superlega. Le possibili soluzioni alternative, per la rosea, non mancano: quella più chiacchierata porta a Alessandro Nasi, cugino di Agnelli e attuale vice presidente di Exor. C’è poi Evelina Christillin, appena rieletta nel Consiglio FIFA e quindi figura perfetta per il dialogo con le istituzioni internazionali.

Ma c’è pure uno scenario diverso, con un presidente di estrazione calcistica come potrebbe essere Marcello Lippi. Lippi che di recente era stato accostato alla Fiorentina per affiancare Pradè, e che invece adesso potrebbe accasarsi (nuovamente) ai rivali storici dei viola

CEFERIN SFOTTE REAL E JUVE: “MI HANNO MANDATO IL CALENDARIO DELLA SUPERLEGA, GIOCANO SOLO LORO”