Cm.com: “La Fiorentina è interessata ad Audero se parte Terracciano, la Samp vuole Dalle Mura”

L’obiettivo di mercato della Sampdoria è stato chiaramente indicato ad Accardi: il nuovo responsabile dell’area tecnica blucerchiata dovrà fare cassa, ottenendo un tesoretto di plusvalenze, e contestualmente sarà chiamato ad abbattere il monte ingaggi, attualmente troppo elevato per un club di Serie B. Per farlo, i genovesi hanno già individuato alcuni ‘sacrifici’ imprescindibili, e tra essi figura anche Emil Audero, finito nel mirino della Fiorentina.

Il portiere è reduce dal prestito all’Inter, che non lo ha riscattato a 7 milioni. Audero è un pezzo pregiato della Samp: è ancora relativamente giovane (classe ’97) ma vanta già sei campionati di Serie A sulle spalle, di cui cinque vissuti da protagonista. Il numero uno italo-indonesiano è un idolo della tifoseria blucerchiata, e nelle ultime stagioni a Genova aveva sfoderato prestazioni di assoluto livello. I viola si sarebbero interessati a lui, in attesa di capire quale sarà il futuro di Terraciano, ma per Audero c’è la concorrenza del Nizza e soprattutto del Monza. Il Como invece si sarebbe defilato dalla corsa al numero uno genovese, mentre la Samp aspetta un’offerta concreta. La Fiorentina tra l’altro è in possesso di una carta che potrebbe interessare alla Samp. I blucerchiati infatti monitorano per la difesa Christian Dalle Mura, centrale classe 2002 cresciuto nelle giovanili viola. Pur essendo giovane, Dalle Mura ha già un bagaglio di esperienze importante: è stato prestato a Reggina, Cremonese, Pordenone e Spal. Nell’ultima stagione era alla Ternana, 14 presenze tra campionato e play-out nella scorsa Serie B. Lo scrive Calciomercato.com

