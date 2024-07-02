Da Genova, La Sampdoria punta Dalle Mura della Fiorentina per rinforzare la difesa

La Sampdoria sta programmando la prossima campagna di rafforzamento, e per farlo ha bisogno di giocatori di esperienza ma anche di giovani da lanciare. Tra i calciatori sotto la lente d’ingrandimento...

A cura di Redazione Labaroviola 02 luglio 2024 19:40

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