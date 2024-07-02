Da Genova, La Sampdoria punta Dalle Mura della Fiorentina per rinforzare la difesa
La Sampdoria sta programmando la prossima campagna di rafforzamento, e per farlo ha bisogno di giocatori di esperienza ma anche di giovani da lanciare. Tra i calciatori sotto la lente d’ingrandimento...
La Sampdoria sta programmando la prossima campagna di rafforzamento, e per farlo ha bisogno di giocatori di esperienza ma anche di giovani da lanciare. Tra i calciatori sotto la lente d’ingrandimento del direttore sportivo blucerchiato Pietro Accardi c’è Christian Dalle Mura. Giocatore classe 2002 di proprietà della Fiorentina, in prestito alla Ternana la scorsa annata (14 presenze in Serie B).
La società genovese ha messo nel mirino il classe 2002 per rinforzare la linea arretrata, tallone d’Achille della scorsa stagione cadetta. Staremo a vedere se i dirigente blucerchiati riusciranno ad assicurarsi le prestazioni sportive di Dalle Mura. Lo riporta Club Doria 46.
IL GIORNALISTA DI SKY RILANCIA L'ACCORDO IN DIRITTURA PER ZANIOLO ALL'ATALANTA
https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-zaniolo-allatalanta-in-prestito-con-diritto-accordo-ad-un-passo-con-il-galatasaray/259340/