Il classe 2002,Dalle Mura in prestito alla Ternana, s’infoltisce la colonia viola

La Ternana prende in prestito un altro giocatore della Fiorentina, si tratta di Dalle Mura che raggiunge Favasuli,Lucchesi e Distefano, rinfoltendo la vasta colonia di giovani viola in terra umbra, lo riporta Tuttomercatoweb sul proprio sito. Il classe 2002 scende di nuovo nella serie cadetta dopo le esperienze con Spal, Reggina e Pordenone per ritrovare lo spazio che a Firenze non ha mai trovato.