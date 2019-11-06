Dalle Mura: "Spero di esordire in A con la Fiorentina. Vedere giovani viola nella massima serie è uno stimolo"

Questi alcuni estratti dell'intervista de La Nazione al giovane difensore della Primavera ora impegnato nel Mondiale Under17 in Brasile Christian Dalle Mura: "Un po' sento la nostalgia di casa ma sto...

Questi alcuni estratti dell'intervista de La Nazione al giovane difensore della Primavera ora impegnato nel Mondiale Under17 in Brasile Christian Dalle Mura: "Un po' sento la nostalgia di casa ma sto giocando una grande competizione, ogni volta che scendo in campo ho i brividi. Spero un giorno di seguire lo stesso percorso di Esposito (giovane U17 che ha esordito in Serie A ed in Europa con l'Inter) esordendo con la mia Fiorentina. Della nuova proprietà e di Commisso in particolare sono rimasto colpito da quanto lui stia dando fiducia al vivaio viola, ha addirittura acquistato i terreni a Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo. Sicuramente vedere giovani provenienti dalla Primavera viola in Serie A come Castrovilli, Sottil e Venuti è uno stimolo per tutti noi a far bene".