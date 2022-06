Di Marzio: “Nuova avventura per Dalle Mura: il difensore della Fiorentina va alla SPAL in prestito secco”

Nuova avventura in Serie B per Christian Dalle Mura. Il difensore classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, sembra pronto a partire per un nuovo prestito. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la SPAL avrebbe raggiunto un accordo col club viola per il difensore. L’operazione dovrebbe chiudersi in prestito secco, con un premio di valorizzazione.