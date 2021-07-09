Dalle Mura, sfuma l'ipotesi Reggina. La Fiorentina lo valuterà nel ritiro di Moena. Le ultime

Italiano vuole valutare il difensore a Moena

Uno dei più fulgidi prospetti del settore giovanile viola è Christian Dalle Mura, sul quale si sono mossi diversi club negli ultimi mesi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaroviola, è al momento definitivamente sfumata l'ipotesi Reggina. La società viola, ha posto il veto a questo prestito, ritenendo più idonea l'opportunità di farlo valutare dal nuovo tecnico Vincenzo Italiano a Moena.

Il calciatore classe 2002' ha giocato in Calabria anche la scorsa stagione, mettendo insieme 9 presenze al primo anno di serie B. Il difensore toscano, gestito dall'agente Luca Puccinelli, vanta un contratto con la Fiorentina con scadenza nel 2023' ed era stato accostato anche allo Spezia, nel corso dell'operazione-Italiano, la quale ha visto il giovane Hristov a vestire la maglia delle aquile nere.

Marco Collini

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