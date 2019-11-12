Mondiale Under17: il sogno dell'Italia finisce nei quarti di finale. Dalle Mura tra i migliori

Mondiale Under 17: si ferma ai quarti di finale l'avventura azzurra. Il nostro Dalle Mura....

Davanti a 14mila spettatori il Brasile padrone di casa ha sconfitto per 2-0 l'Italia nei quarti di finale del Mondiale Under 17. In campo per tutta la gara il viola Dalle Mura che ha sfiorato il goal, come molti altri compagni di squadra. Buona la prova del giocatore delle giovanili della Fiorentina, ma sotto porta l'Italia ha fallito troppe reti. Eguagliato comunque il record del 2009 di finire il torneo tra le prime otto del Mondo.