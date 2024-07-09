TMW: "Dalle Mura ceduto a titolo definitivo al Cosenza, possibile inserimento di un contro riscatto"

Ormai ci siamo: il difensore centrale Christian Dalle Mura a breve sarà un nuovo giocatore del Cosenza. Il classe 2002 infatti si appresta a salutare la Fiorentina, club in cui è cresciuto, per trasfe...

Ormai ci siamo: il difensore centrale Christian Dalle Mura a breve sarà un nuovo giocatore del Cosenza. Il classe 2002 infatti si appresta a salutare la Fiorentina, club in cui è cresciuto, per trasferirsi in Calabria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il trasferimento sarà a titolo definitivo, con il possibile inserimento di un contro riscatto a favore del club viola, con il giocatore che firmerà un triennale coi Lupi. Dalle Mura, noto per la sua versatilità e capacità difensiva, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Fiorentina, dimostrando costante crescita e adattabilità. Il suo arrivo al Cosenza potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per la squadra, che mira a consolidare la propria difesa in vista della nuova stagione calcistica. Nella passata stagione ha collezionato 14 presenze, da gennaio in poi, con la maglia della Ternana. Lo scrive Tuttomercatoweb

DALLINGA PROFILO IDEALE

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