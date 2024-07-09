TMW: "Dalle Mura ceduto a titolo definitivo al Cosenza, possibile inserimento di un contro riscatto"
Ormai ci siamo: il difensore centrale Christian Dalle Mura a breve sarà un nuovo giocatore del Cosenza. Il classe 2002 infatti si appresta a salutare la Fiorentina, club in cui è cresciuto, per trasfe...
Ormai ci siamo: il difensore centrale Christian Dalle Mura a breve sarà un nuovo giocatore del Cosenza. Il classe 2002 infatti si appresta a salutare la Fiorentina, club in cui è cresciuto, per trasferirsi in Calabria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il trasferimento sarà a titolo definitivo, con il possibile inserimento di un contro riscatto a favore del club viola, con il giocatore che firmerà un triennale coi Lupi. Dalle Mura, noto per la sua versatilità e capacità difensiva, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Fiorentina, dimostrando costante crescita e adattabilità. Il suo arrivo al Cosenza potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per la squadra, che mira a consolidare la propria difesa in vista della nuova stagione calcistica. Nella passata stagione ha collezionato 14 presenze, da gennaio in poi, con la maglia della Ternana. Lo scrive Tuttomercatoweb
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