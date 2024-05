Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C

La Ternana di mister Breda è caduta a Bolzano contro il Sudtirol; la partita è terminata con un rocambolesco 4-3. La squadra umbra ha in rosa 5 giocatori in prestito dalla Fiorentina: il difensore Dalle Mura (classe 2002) e l’attaccante Distefano (classe 2003) hanno giocato l’intero match; il difensore Lucchesi (classe 2003) e il centrocampista Amatucci (classe 2004) sono partiti titolari e sostituiti insieme al minuto 88, mentre il centrocampista Favasuli (classe 2004) è entrato in campo al minuto 54.

La squadra di Terni era passata in svantaggio al 9° del primo tempo con il gol di Odogwu per il Sudtirol, ma il primo tempo era finito sul punteggio di 1-2, con la Ternana che aveva rimontato con i gol di Pereiro e Luperini. Nel secondo tempo Casiraghi ha pareggiato per i padroni di casa, ma gli ospiti sono tornati subito in vantaggio con il secondo gol del match di Luperini nonostante l’espulsione di Boloca che lascia in dieci uomini la Ternana. Il Sudtirol però approfitta della superiorità numerica e nel finale ribalta il punteggio, prima trova il pari con il rigore di Casiraghi, poi al minuto numero 85 trova il gol vittoria con El Kaouakibi per il 4-3 complessivo.

Adesso quindi la Ternana si trova al 17° posto con 37 punti, in zona play-out, in attesa di sapere cosa farà il Bari a Parma. Gli umbri sono a meno tre dalla salvezza e con un solo punto di vantaggio sulla retrocessione diretta, quando mancano solo due giornate al termine della stagione.

