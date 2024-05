Borghi: “Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino”

Stefano Borghi ha parlato a Taconazo su Cronache di Spogliatoio in merito alla semifinale di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge, l’andata sarà a Firenze giovedì 2 maggio alle ore 21 mentre la gara di ritorno sarà mercoledì 8 maggio in Belgio. Il telecronista italiano si esprime così sul match di domani sera: “La Fiorentina parte favorita per sommatoria di situazioni e di valori, e la viola ora si può dire abituata alle coppe, seconda semifinale di Coppa Italia e seconda semifinale di Conference League di fila. Il Brugge però ha delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà la Fiorentina. La squadra di Italiano può avere molte occasioni da gol, come spesso le accade, però è pur sempre una semifinale europea, non avrà 15 palle gol all’andata e 12 al ritorno. Ma avrà chance e dovrà essere concreta come è stata domenica contro il Sassuolo. Il Club Brugge è una squadra fluida ed elastica, forse più ingenua, ma con le idee chiare e con dei giocatori piccantini. Jutgla è un brutto cliente, intenso e con dei colpi. De Cuyper ha un piede sinistro incredibile, che potrebbe giocare anche a tutta fascia oltre che come terzino. Anche Onyedika ha avuto una grande crescita, è un bell’equilibratore. Una bella squadra, ma la Fiorentina ha le sue belle possibilità“.

Poi sul possibile cambio in panchina e sul futuro di Italiano: “Palladino ha tutta la mia stima, ma sarebbe uno stacco totale da Italiano, lo vedrei bene a Torino invece. A Firenze Aquilani potrebbe dare continuità, così come Farioli, lavorano in modo simile al tecnico della Fiorentina. Però ci sta che la società viola cambi qualcosa portando discontinuità, visto che dovranno modificare qualcosa anche a livello dirigenziale“.

