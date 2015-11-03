Notizie Borghi Fiorentina

Borghi: “La Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio e il carattere. Hanno dato una gioia ai propri tifosi”
18 maggio 2026 17:34
Borghi: "Prova bruttissima della Fiorentina, il Verona meritava ampiamente di vincere ma è stato sfortunato"
07 aprile 2026 18:02
Borghi: "Ndour prima non vinceva un contrasto. Lo vedevi con quel fisico li ma non rincorreva"
27 marzo 2026 12:04
Borghi: "Fiorentina in un limbo scomodissimo. La situazione è irrisolvibile, la Viola soffrirà fino all’ultimo"
10 marzo 2026 16:15
Borghi: “Ottimo sorteggio il Rakow, lo Strasburgo era tosto. Crystal Palace? Ci si penserà più avanti.”
27 febbraio 2026 22:05
Borghi: "La Fiorentina non può prendere 10 gol da palla inattiva, il pareggio mette peso alla squadra"
09 febbraio 2026 16:53
Borghi: "Con il Cagliari sono tornate ad essere meno le certezze della Fiorentina però il peggio è passato"
26 gennaio 2026 16:32
Borghi: “Mi aspetto un cambio di proprietà, non credo che Paratici sia stato scelto da Commisso”
19 gennaio 2026 16:20
Borghi: “La Fiorentina ha l’obbligo di far punti contro la Lazio, deve fare una striscia di risultati”
07 gennaio 2026 16:29
Borghi: "Non esiste richiamare l'arbitro al Var sul mancato rigore di Piccoli: alla Fiorentina servono leader"
05 gennaio 2026 16:32
Borghi stila la sua Flop 11: "Inserirei tutta la Fiorentina, ma metto Dzeko che è il simbolo di questo disastro"
02 gennaio 2026 16:28
Borghi: "La Fiorentina non si salverà, la situazione è già troppo compromessa dopo quanto fatto finora"
01 gennaio 2026 18:14
Borghi: "La vittoria con l'Udinese è stata un'illusione, la Fiorentina è troppo fragile per salvarsi"
28 dicembre 2025 14:18
Borghi: “La piazza ha completamente scaricato la squadra, cosa ancora peggiore della contestazione”
16 dicembre 2025 17:20
Borghi: “Fiorentina allo sbando totale, si complica la vita da sola. Le prossime due gare sono decisive”
02 dicembre 2025 17:48
Borghi: “La Fiorentina è una non squadra, la mia sensazione è che possa rischiare veramente tanto”
28 novembre 2025 17:48
Borghi: "Bene la difesa di Vanoli su Ranieri, è il meno colpevole. Pongracic e Marì non sono a livello"
21 novembre 2025 11:55
Borghi: "Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell'avvio"
10 novembre 2025 20:47
Borghi: “La Fiorentina si ritrovi psicologicamente e rimpolpi la dirigenza. Ieri si è rivoltata su se stessa”
07 novembre 2025 17:29
Borghi netto: “Imbarazzante che la Fiorentina non abbia ancora vinto, i giocatori scendano in battaglia”
31 ottobre 2025 15:44
Borghi: "La Fiorentina ha tanti problemi e grossi. A Milano prestazione timida ma il rigore non c'è"
20 ottobre 2025 22:03
Borghi: "Ndour ha doti da top player, a Firenze devono farlo giocare di più"
16 ottobre 2025 14:27
Borghi certo: “Pioli è l’uomo giusto, sa modificarsi. Gudmundsson e Kean i giocatori migliori da ritrovare”
04 ottobre 2025 16:16
Borghi: "Stagione instabile per i portieri, anche il leggendario De Gea ha fatto qualche errore"
01 ottobre 2025 18:29
Borghi: "La Fiorentina è una buona squadra, non ha senso essere disfattisti adesso dopo solo l'inizio"
15 settembre 2025 14:56
Borghi difende Palladino: "Ha reinventato 3 volte la Fiorentina. Buon mercato, ma non adatto al suo gioco"
16 maggio 2025 20:13
Borghi: "Palladino deve crescere su certe cose ma non trovo il senso di cambiare allenatore adesso"
28 febbraio 2025 11:35
Borghi: "Palladino allenatore di alto livello, per 2 volte è andato in crisi e ha trovato la soluzione"
07 febbraio 2025 13:12
Borghi: "La Lazio si riprenderà prima della Fiorentina, l'assenza di Bove pesa tanto sul piano tattico"
07 gennaio 2025 12:00
Borghi spinge Zaniolo alla Fiorentina: "Sarebbe perfetto per il gioco di Palladino e per una piazza come Firenze"
20 giugno 2024 17:53
Borghi elogia Palladino: "Ha dimostrato di valere la panchina di una big come la Fiorentina"
15 giugno 2024 14:39
Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"
01 maggio 2024 17:08
Stefano Borghi dice addio a Dazn per approdare a Sky Sport, al suo posto dovrebbe esserci Lele Adani
29 aprile 2024 20:23
Trevisani: "Milenkovic imbarazzante sul gol di Leao", Borghi: "Fiorentina paga i clamorosi errori individuali"
03 aprile 2024 11:45
Borghi: "Barone accendeva il motore della Fiorentina all'alba e lo spegneva quando si andava a dormire"
24 marzo 2024 14:37
Borghi: "Prima o poi Sarri andrà alla Fiorentina. Italiano merita una squadra con cui fare la Champions"
13 marzo 2024 23:37
Borghi: "Kayode deve imparare a difendere un po' di più. Italiano? Parte solo se lo chiama una big"
29 febbraio 2024 15:52
Borghi esalta Bonaventura: "Ma che gol ha fatto al Bologna? Suo ritorno in Nazionale fondamentale"
15 novembre 2023 15:25
Borghi: "La Fiorentina può sorprendere. Arthur favoloso al top, deve essere la stagione di Nico"
24 agosto 2023 16:45
Ambrosini e Borghi: "Sarà la Fiorentina la rivelazione. Il potenziale di Arthur non è percepito in Italia"
21 agosto 2023 12:50
Borghi: "Stasera la Fiorentina vincerà 2-0. Hanno il football per poter battere il Basilea. Sono più forti"
18 maggio 2023 11:15
Borghi: "Faccio un tifo sfrenato per la Fiorentina in Conference. E può vincere anche la Coppa Italia"
27 aprile 2023 16:45
Borghi incredulo: "La Fiorentina domina ma perde 0-4. Errori valutazioni su Jovic, Nico ectoplasma"
12 ottobre 2022 16:40
Borghi deluso: "Sconcertato dalla Fiorentina, manca il centravanti. Amrabat non può non giocare"
03 ottobre 2022 19:27
Borghi a Dazn: "Non sono sicuro che Jovic sia l'attaccante adatto al gioco della Fiorentina"
12 settembre 2022 15:12
Stefano Borghi non ha dubbi: "Dodò è uno dei più forti terzini destri del nostro campionato"
29 agosto 2022 21:48
Borghi avverte: "La Fiorentina fa bene al programmare il futuro, ma deve pensare a prendersi l'Europa"
14 maggio 2022 13:34
La speranza di Borghi: "Ho visto una Fiorentina viva a San Siro. Adesso mi aspetto una reazione"
09 maggio 2022 19:10
Borghi: "Dopo addio Vlahovic altre squadre sarebbero finite a metà classifica. Fiorentina entusiasmante"
23 febbraio 2022 13:58
Borghi: "Cabral ha segnato in Svizzera ma se uno sa fare gol li fa ovunque. Unico dubbio la lentezza"
03 febbraio 2022 13:44
Borghi: "Fiorentina, merito di tutti. Isco? Gli serve un nuovo stimolo, ma il vero colpo è Ikonè"
07 gennaio 2022 21:44
Borghi: "Fiorentina con un DNA: impresa di Italiano. Vlahovic? Croce e delizia per i tifosi"
06 dicembre 2021 21:49
Borghi: "Fiorentina in costante crescita. Progetto intrigante, Europa obiettivo concreto"
01 dicembre 2021 14:43
Borghi: "Saavedra é migliore di Pulgar. Non mi interessa se gioca nella Fiorentina"
19 novembre 2020 18:11
Borghi: "Il gol di Pezzella svolta la stagione. Boa e Chiesa fuori posizione.."
13 gennaio 2020 21:39
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