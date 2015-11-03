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Notizie Borghi Fiorentina

Borghi: “La Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio e il carattere. Hanno dato una gioia ai propri tifosi”

18 maggio 2026 17:34

Borghi: "Prova bruttissima della Fiorentina, il Verona meritava ampiamente di vincere ma è stato sfortunato"

07 aprile 2026 18:02

Borghi: "Ndour prima non vinceva un contrasto. Lo vedevi con quel fisico li ma non rincorreva"

27 marzo 2026 12:04

Borghi: "Fiorentina in un limbo scomodissimo. La situazione è irrisolvibile, la Viola soffrirà fino all’ultimo"

10 marzo 2026 16:15

Borghi: “Ottimo sorteggio il Rakow, lo Strasburgo era tosto. Crystal Palace? Ci si penserà più avanti.”

27 febbraio 2026 22:05

Borghi: "La Fiorentina non può prendere 10 gol da palla inattiva, il pareggio mette peso alla squadra"

09 febbraio 2026 16:53

Borghi: "Con il Cagliari sono tornate ad essere meno le certezze della Fiorentina però il peggio è passato"

26 gennaio 2026 16:32

Borghi: “Mi aspetto un cambio di proprietà, non credo che Paratici sia stato scelto da Commisso”

19 gennaio 2026 16:20

Borghi: “La Fiorentina ha l’obbligo di far punti contro la Lazio, deve fare una striscia di risultati”

07 gennaio 2026 16:29

Borghi: "Non esiste richiamare l'arbitro al Var sul mancato rigore di Piccoli: alla Fiorentina servono leader"

05 gennaio 2026 16:32

Borghi stila la sua Flop 11: "Inserirei tutta la Fiorentina, ma metto Dzeko che è il simbolo di questo disastro"

02 gennaio 2026 16:28

Borghi: "La Fiorentina non si salverà, la situazione è già troppo compromessa dopo quanto fatto finora"

01 gennaio 2026 18:14

Borghi: "La vittoria con l'Udinese è stata un'illusione, la Fiorentina è troppo fragile per salvarsi"

28 dicembre 2025 14:18

Borghi: “La piazza ha completamente scaricato la squadra, cosa ancora peggiore della contestazione”

16 dicembre 2025 17:20

Borghi: “Fiorentina allo sbando totale, si complica la vita da sola. Le prossime due gare sono decisive”

02 dicembre 2025 17:48

Borghi: “La Fiorentina è una non squadra, la mia sensazione è che possa rischiare veramente tanto”

28 novembre 2025 17:48

Borghi: "Bene la difesa di Vanoli su Ranieri, è il meno colpevole. Pongracic e Marì non sono a livello"

21 novembre 2025 11:55

Borghi: "Vanoli non è una scelta per costruire, è un uomo per stuccare le crepe dell'avvio"

10 novembre 2025 20:47

Borghi: “La Fiorentina si ritrovi psicologicamente e rimpolpi la dirigenza. Ieri si è rivoltata su se stessa”

07 novembre 2025 17:29

Borghi netto: “Imbarazzante che la Fiorentina non abbia ancora vinto, i giocatori scendano in battaglia”

31 ottobre 2025 15:44

Borghi: "La Fiorentina ha tanti problemi e grossi. A Milano prestazione timida ma il rigore non c'è"

20 ottobre 2025 22:03

Borghi: "Ndour ha doti da top player, a Firenze devono farlo giocare di più"

16 ottobre 2025 14:27

Borghi certo: “Pioli è l’uomo giusto, sa modificarsi. Gudmundsson e Kean i giocatori migliori da ritrovare”

04 ottobre 2025 16:16

Borghi: "Stagione instabile per i portieri, anche il leggendario De Gea ha fatto qualche errore"

01 ottobre 2025 18:29

Borghi: "La Fiorentina è una buona squadra, non ha senso essere disfattisti adesso dopo solo l'inizio"

15 settembre 2025 14:56

Borghi difende Palladino: "Ha reinventato 3 volte la Fiorentina. Buon mercato, ma non adatto al suo gioco"

16 maggio 2025 20:13

Borghi: "Palladino deve crescere su certe cose ma non trovo il senso di cambiare allenatore adesso"

28 febbraio 2025 11:35

Borghi: "Palladino allenatore di alto livello, per 2 volte è andato in crisi e ha trovato la soluzione"

07 febbraio 2025 13:12

Borghi: "La Lazio si riprenderà prima della Fiorentina, l'assenza di Bove pesa tanto sul piano tattico"

07 gennaio 2025 12:00

Borghi spinge Zaniolo alla Fiorentina: "Sarebbe perfetto per il gioco di Palladino e per una piazza come Firenze"

20 giugno 2024 17:53

Borghi elogia Palladino: "Ha dimostrato di valere la panchina di una big come la Fiorentina"

15 giugno 2024 14:39

Borghi: "Aquilani e Farioli potrebbero dare continuità al lavoro di Italiano, Palladino farebbe meglio al Torino"

01 maggio 2024 17:08

Stefano Borghi dice addio a Dazn per approdare a Sky Sport, al suo posto dovrebbe esserci Lele Adani

29 aprile 2024 20:23

Trevisani: "Milenkovic imbarazzante sul gol di Leao", Borghi: "Fiorentina paga i clamorosi errori individuali"

03 aprile 2024 11:45

Borghi: "Barone accendeva il motore della Fiorentina all'alba e lo spegneva quando si andava a dormire"

24 marzo 2024 14:37

Borghi: "Prima o poi Sarri andrà alla Fiorentina. Italiano merita una squadra con cui fare la Champions"

13 marzo 2024 23:37

Borghi: "Kayode deve imparare a difendere un po' di più. Italiano? Parte solo se lo chiama una big"

29 febbraio 2024 15:52

Borghi esalta Bonaventura: "Ma che gol ha fatto al Bologna? Suo ritorno in Nazionale fondamentale"

15 novembre 2023 15:25

Borghi: "La Fiorentina può sorprendere. Arthur favoloso al top, deve essere la stagione di Nico"

24 agosto 2023 16:45

Ambrosini e Borghi: "Sarà la Fiorentina la rivelazione. Il potenziale di Arthur non è percepito in Italia"

21 agosto 2023 12:50

Borghi: "Stasera la Fiorentina vincerà 2-0. Hanno il football per poter battere il Basilea. Sono più forti"

18 maggio 2023 11:15

Borghi: "Faccio un tifo sfrenato per la Fiorentina in Conference. E può vincere anche la Coppa Italia"

27 aprile 2023 16:45

Borghi incredulo: "La Fiorentina domina ma perde 0-4. Errori valutazioni su Jovic, Nico ectoplasma"

12 ottobre 2022 16:40

Borghi deluso: "Sconcertato dalla Fiorentina, manca il centravanti. Amrabat non può non giocare"

03 ottobre 2022 19:27

Borghi a Dazn: "Non sono sicuro che Jovic sia l'attaccante adatto al gioco della Fiorentina"

12 settembre 2022 15:12

Stefano Borghi non ha dubbi: "Dodò è uno dei più forti terzini destri del nostro campionato"

29 agosto 2022 21:48

Borghi avverte: "La Fiorentina fa bene al programmare il futuro, ma deve pensare a prendersi l'Europa"

14 maggio 2022 13:34

La speranza di Borghi: "Ho visto una Fiorentina viva a San Siro. Adesso mi aspetto una reazione"

09 maggio 2022 19:10

Borghi: "Dopo addio Vlahovic altre squadre sarebbero finite a metà classifica. Fiorentina entusiasmante"

23 febbraio 2022 13:58

Borghi: "Cabral ha segnato in Svizzera ma se uno sa fare gol li fa ovunque. Unico dubbio la lentezza"

03 febbraio 2022 13:44

Borghi: "Fiorentina, merito di tutti. Isco? Gli serve un nuovo stimolo, ma il vero colpo è Ikonè"

07 gennaio 2022 21:44

Borghi: "Fiorentina con un DNA: impresa di Italiano. Vlahovic? Croce e delizia per i tifosi"

06 dicembre 2021 21:49

Borghi: "Fiorentina in costante crescita. Progetto intrigante, Europa obiettivo concreto"

01 dicembre 2021 14:43

Borghi: "Saavedra é migliore di Pulgar. Non mi interessa se gioca nella Fiorentina"

19 novembre 2020 18:11

Borghi: "Il gol di Pezzella svolta la stagione. Boa e Chiesa fuori posizione.."

13 gennaio 2020 21:39

Borghi: "Chiesa lontano dalla condizione, ma il destino viola dipende da lui. Il gap col Cagliari.."

12 novembre 2019 19:18

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