Borghi: “La Fiorentina ha tirato fuori l’orgoglio e il carattere. Hanno dato una gioia ai propri tifosi”

Borghi parla della partita contro la Juventus

Borghi ha parlato sul proprio profilo ufficiale di YouTube: “La Fiorentina ha tirato fuori orgoglio e carattere nell’ultimo momento possibile. La stagione dei viola rimane estremamente deludente, preoccupante e negativa da parte di tutte le componenti. Ma almeno alla fine hanno regalato una gioia alla propria gente, con il tifo viola che ricorderà questa vittoria anche per il loro antijuventinismo. La Juventus ha preso il gol di Ndour a difesa schierata e con un altro errore di Di Gregorio. Al primo tifo ha preso gol. La rete di Mandragora invece è bellissimo”.