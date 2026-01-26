Borghi: "Con il Cagliari sono tornate ad essere meno le certezze della Fiorentina però il peggio è passato"

Il commento di Stefano Borghi sulla prestazione della Fiorentina contro il Cagliari che complica la rincorsa salvezza dei viola

Stefano Borghi commenta sul suo canale Youtube la 22^ giornata di campionato.

Ecco il commento del commentatore di Sky Sport sulla sconfitta della Fiorentina:

"Sono tornate ad essere meno le certezze della Fiorentina che è incappata in una brutta sconfitta in casa con il Cagliari. Il Cagliari si è preso ancora una volta una vittoria che parla della consistenza e dello spessore del gruppo diretto da Pisacane oltre che del valore di Palestra che è un giocatore entusiasmante con delle prospettive notevolissime. Per la Fiorentina questa doveva essere la partita dell'uscita dalla palude, uscita che non è ancora arrivata, ci saranno delle risacche in questa stagione quasi indescrivibile della Fiorentina.

Continuo a pensare che il peggio sia passato, la situazione di un paio di mesi fa era una situazione molto più difficile da maneggiare però poi i punti bisogna farli".